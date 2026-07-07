HUAWEI, Türkiye’deki fiziksel mağaza yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Marka, İstanbul Marmara Forum AVM’de açtığı yeni deneyim mağazasıyla kullanıcılarını ürünlerini yakından inceleyebilecekleri yeni bir alanla buluşturdu. Yaklaşık 110 metrekarelik mağaza, yalnızca bir satış noktası olarak değil, HUAWEI ekosisteminin deneyimlenebileceği, teknik destek alınabilecek ve farklı cihazların bir arada test edilebileceği bir merkez olarak hizmet veriyor. Biz dede mağazanın açılış etkinliğine katılarak ilk izlenimlerimizi ve mağazada sunulan deneyimleri sizlerle paylaştık.

Marmara Forum AVM’nin 1. katında konumlanan HUAWEI mağazasında akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve diğer aksesuarlar tek çatı altında sergileniyor. Kullanıcılar, markanın Super Device ekosistemini birebir deneyimleyerek cihazların birlikte nasıl çalıştığını inceleme fırsatı buluyor. Bu sayede farklı ürün kategorileri arasındaki bağlantılar mağaza içerisinde uygulamalı olarak gösteriliyor.

Mağazanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Türkiye’de resmi olarak satışta bulunmayan bazı HUAWEI ürünlerinin sergilenmesi oldu. Dünyanın ilk üçe katlanabilir akıllı telefonu HUAWEI Mate XT, katlanabilir ekranlı MateBook Fold ve Pura X Max modeli ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor. Bu cihazlar satın alınamasa da, kullanıcıların ürünleri yakından inceleyebilmesi ve tasarımlarını deneyimleyebilmesi mümkün.

Yeni HUAWEI mağazasında teknik servis hizmetleri de önemli bir yer tutuyor. Mağaza içerisinde cihazlar için arıza tespiti, bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanında lazer kazıma hizmetiyle cihaz kişiselleştirme seçenekleri sunulurken, orijinal aksesuar ve saat kordonu gibi ürünler de mağazada sürekli olarak satışta bulunuyor. Böylece kullanıcılar hem ürün satın alma hem de satış sonrası hizmetlere tek noktadan ulaşabiliyor.

Açılış dönemine özel olarak HUAWEI kullanıcıları için ücretsiz cihaz temizliği, koruyucu film uygulaması, ücretsiz arıza tespiti ve işçilik desteği gibi çeşitli kampanyalar da sunuluyor. Ayrıca mağaza etkinliklerine katılan ziyaretçiler için hediyeler, belirli ürün gruplarında indirimler ve servis avantajları da açılışa özel fırsatlar arasında yer alıyor. Eğer HUAWEI Marmara Forum mağazasını ve açılış etkinliğini yakından görmek istiyorsanız, hazırladığım vlog videosunda mağazanın genel atmosferini, sergilenen ürünleri ve öne çıkan detayları tüm yönleriyle bulabilirsiniz.

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