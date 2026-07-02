Oyun dünyasında dijitalleşmenin sınırları ve “satın alınan” içeriklerin geleceği tartışılmaya devam ederken, Sony cephesinden koleksiyonerleri ve nostalji tutkunlarını üzecek çok kritik bir karar geldi. Şirket, yaklaşık yirmi yıldır hayatımızda olan emektar konsolu PlayStation 3 (PS3) ve taşınabilir oyunculuğun unutulmaz cihazlarından PlayStation Vita (PS Vita) için dijital mağaza (PlayStation Store) desteğini aşamalı olarak tamamen sonlandıracağını açıkladı.

Kapanış Takvimi Bölge Bölge İşleyecek

Sony’nin paylaştığı resmi planlamaya göre, mağazaların kapatılma süreci tek bir günde değil, küresel çapta kademeli bir takvime göre gerçekleştirilecek. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu bölgesi bu durumdan erken etkilenecek alanlar arasında yer alıyor:

Ağustos 2026: İlk aşamada Meksika, Honduras ve Nikaragua’daki PS3 mağazaları kapatılacak.

2026 Sonu (Son Çeyrek): Diğer Latin Amerika ülkeleri ile birlikte Türkiye ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelerde PS3 dijital mağazası erişime kapatılacak.

Temmuz 2027: ABD, Birleşik Krallık, Avustralya dahil dünyanın geri kalan tüm ülkelerinde hem PS3 hem de PS Vita için PlayStation Store kalıcı olarak fişi çekecek.

Yeni Satın Alım Yapılamayacak, Mevcut Oyunlar İndirilebilecek

Belirlenen tarihlerden sonra kullanıcılar artık PS3 ve PS Vita konsolları üzerinden yeni dijital oyun, DLC (ek paket) veya herhangi bir mağaza içeriği satın alamayacak. Ancak Sony, kullanıcıların mağduriyetini azaltmak adına kritik bir açık kapı bıraktı:

“Oyuncuların bu geçiş sürecini daha rahat atlatabilmesi için, kapanış tarihinden sonra da daha önce satın alınmış olan tüm dijital içerikler öngörülebilir gelecekte yeniden indirilebilecek.“

Bu sayede geçmişte kütüphanenize eklediğiniz oyunlara erişim hakkınız devam edecek ancak sıfırdan yeni bir dijital koleksiyon yapma şansınız ortadan kalkacak.

Kapanışın Nedeni: “Modern Ticaret Sistemlerine Uyumsuzluk”

Sony, 2021 yılında da bu mağazaları kapatmayı denemiş ancak oyun topluluğundan gelen çok sert tepkiler ve imza kampanyaları sonrasında geri adım atmak zorunda kalmıştı. Şirket, bu kez kararın arkasında tamamen teknik zorunluluklar olduğunu belirtiyor. Yapılan açıklamada, PlayStation Store’un modern güvenlik ve güncellenmiş ödeme işleme standartlarına göre evrildiği, ancak PS3 ve PS Vita donanımlarının bu yeni nesil ticaret ve şifreleme altyapılarını gerekli seviyede destekleyemediği vurgulandı.

Daha Büyük Bir Şok: Fiziksel Disklere de Veda Ediliyor!

Sony’nin bu duyurusu, aslında çok daha büyük ve radikal bir ekosistem stratejisinin parçası olarak geldi. Şirket, mağaza kapatma haberiyle eş zamanlı olarak Ocak 2028’den itibaren piyasaya sürülecek hiçbir yeni PlayStation oyunu için fiziksel disk üretmeyeceğini de ilan etti.

Bu iki karar bir araya geldiğinde oyun dünyasında büyük bir fırtına koptu. Bir yandan eski konsolların dijital mağazaları kapatılırken, diğer yandan yeni nesilde fiziksel medyanın öldürülüp oyuncuların tamamen dijital lisanslara mahkum edilmesi, “dijital sahiplik” kavramının güvenilirliğini bir kez daha ciddi şekilde sorgulatmaya başladı.