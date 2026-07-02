Apple’ın eylül ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi ailesi iPhone 18 serisine dair sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde fabrikadan sızan iç mekanik şemaların ardından, şimdi de serinin tepe modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in kesin batarya kapasiteleri gün yüzüne çıktı. Çinli mikroblog sitesi Weibo’da paylaşılan ve küresel teknoloji mecraları (Gizmochina, Macworld, Digital Trends) tarafından doğrulanan verilere göre Apple, tarihinde ilk kez 5.400 mAh sınırını aşmaya hazırlanıyor.

eSIM ve Fiziksel SIM Modelleri Arasında Kapasite Farkı Olacak

Sızdırılan teknik belgeler, Apple’ın bölgesel donanım farklılıklarını batarya tarafına da yansıtacağını gösteriyor. Türkiye ve Avrupa pazarında satılacak olan fiziksel nano-SIM yuvasına sahip modeller ile ABD pazarında satılacak olan yalnızca eSIM destekli modeller arasında yapısal alan farkı bulunuyor.

Fiziksel SIM kart tepsisinin cihaz içinde kapladığı alanı değerlendiren Apple, eSIM-only (sadece eSIM) sürümlerde bataryayı daha da büyütmeyi başardı. Sızan kesin kapasite değerleri ise şu şekilde şekillendi:

iPhone 18 Pro: 4.056 mAh (Fiziksel SIM’li / Küresel) | 4.288 mAh (Sadece eSIM’li / ABD)

iPhone 18 Pro Max: 5.235 mAh (Fiziksel SIM’li / Küresel) | 5.425 mAh (Sadece eSIM’li / ABD)

Bu değerler, bir önceki nesil olan iPhone 17 Pro Max modeline kıyasla bölgeye göre yüzde 6,6 ila yüzde 8,5 arasında çok ciddi bir donanımsal artış anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra’yı Kağıt Üzerinde de Geride Bırakıyor

Bugüne kadar kağıt üzerindeki batarya rakamlarından ziyade, yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla yüksek pil ömrü sunma stratejisini izleyen Apple, bu kez saf kapasite yarışında da iddialı. iPhone 18 Pro Max, sızan 5.235 mAh ve 5.425 mAh değerleriyle, en büyük rakibi olan ve 5.000 mAh batarya kullanan Samsung Galaxy S26 Ultra‘yı geride bırakmayı başarıyor.

Her ne kadar Çinli üreticiler (Xiaomi 17 Pro Max, Oppo Find X9 Pro) yeni nesil silikon-karbon batarya teknolojileriyle 7.500 mAh gibi ekstrem seviyelere ulaşmış olsa da Apple’ın işletim sistemi optimizasyonu ve yeni işlemci mimarisi bir araya geldiğinde, iPhone 18 Pro Max’in gerçek kullanım süresinde rakiplerine büyük bir gözdağı vermesi bekleniyor.

2nm A20 Pro Çipiyle “Mucizevi” Pil Ömrü Kapıda

Batarya hacmindeki bu fiziksel büyüme, cihazların kalbinde yer alacak olan TSMC imzalı 2 nanometre (2nm) A20 Pro işlemciyle birleştiğinde pil ömründe devrim yaratabilir. Yeni üretim mimarisi sayesinde yüzde 30’a varan enerji verimliliği sunacak olan A20 Pro çipi, büyüyen bataryalarla bir araya geldiğinde iPhone 18 Pro Max modelinin tek şarjla 2,5 güne varan bir kullanım süresi sunabileceği tahmin ediliyor.

Cihazlar ayrıca PD 3.2 hızlı şarj standardı ve geliştirilmiş 25W MagSafe/Qi2 kablosuz şarj altyapısıyla desteklenecek. Apple’ın bu devasa pilleri ne kadar sürede şarj edebileceği ise şimdiden merak konusu.