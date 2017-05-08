Kullanıcılar Microsoft Ürünlerinin Çabuk Kirlenmesinden Şikayetçi

Microsoft geçtiğimiz günlerde Surface Laptop modelini duyurdu ve bu dizüstü bilgisayarı da diğer Surface ürünleri gibi Alcantara kaplı.

Microsoft’un daha önce Surface ürünlerinde de kullandığı alcantara kaplama için kabaca kumaş diyebiliriz. Materyal %70 polyester %30 poliüretandan oluşuyor. Son derece sağlam bir materyal ve kumaş olmasına rağmen kolay kolay yıpranmıyor. Bu her gün etkileşim halinde olduğunuz bir cihaz için güzel bir özellik ancak bir de madalyonun öbür yüzü var.

Gün içerisinde insan elinin temas edildiği herşey doğal olarak kirlenmeye mahkum. Cep telefonu ekranı ya da bilgisayar klavyesi gibi yumuşak plastik ya da metal yüzeyler bile çok kolay kirleniyor. Kumaş ise bu durumu bir adım ileriye götürüyor.

Surface Pro 4’ün “Signature Type Cover” en çok şikayet edilen kısmı alcantara kaplamanın çık kirlenmesi. Günlük kullanım ile beraber bir süre sonra yağlı ve kahverengi bir şekil alıyor. Bir çok Reddit kullanıcısı bu durumdan şikayetçi ve benzer şikayetler Microsoft’un forumlarında da yer alıyor.