İnternet
Kuantum internete bir adım daha yaklaşıldı
Kuantum internet için dev bir adım atıldı. Caltech (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü), Şikako’da bulunan Fermilab Laboratuvarı, Harvard Üniversitesi, NASA’nın jet tahrik laboratuvarı, AT&T firması ve Calgary Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu bir grup, yaklaşık 27 mil uzunluğundaki fiber kablo boyunca kübit fotonları ışınlamayı başardıklarını açıkladı.
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Kuantum internet nedir? Biraz bahsedelim
Kuantum internet, kuantum cihazların kuantum mekaniği yasalarından yararlanılan bir ortamda bilgi alış verişi yapmasıdır. Teorik olarak kuantum internet, bu günün web uygulamaları ile gerçekleştirmesi mümkün olmayan işlemleri gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Kuantum dünyasında veriler, kuantum cihazlarında oluşturulabilen kübit durumunda kodlanabilir. Bu teknoloji, basit bir ifadeyle fiziksel olarak ayrılmış birden fazla kuantum cihazıyla oluşturulan bir ağ üzerinden kübit göndermeyi içeriyor. Günümüzde kullanılan internete benzer gibi görülebilir ama kübitleri standart bir kanal yerine kuantum kanaldan göndermek çok daha verimli bir yöntem.
Bu grup; kuantum verisini, ilk defa bu büyüklükte bir mesafeden ışınlamayı başarabildi. Üstüne üstlük bu ışınlamayı iki ayrı network aracılığıyla ve %90’ın üzerinde bir oranla gerçekleştirdiler. Araştırma ekibinden bir yetkili, networkleri hazır bileşenlerden oluşturduklarını ve teknolojilerinin mevcut telekomünikasyon ekipmanları ile uyumlu olduğunu belirtti.
Kübitleri büyük bir mesafeden ışınlama süreci, aslında maddenin transferini içermiyor. Bir çift parçacığın özelliklerinin, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak bağlı kalacakları şekilde kenetlendiği dolaşıklık adı verilen bir olgudan yararlanıyor.
Bu çalışma, yüksek kaliteli bir kuantum internet için önemli bir temel oluşturacak ve iletişim şeklimizde büyük değişikliklere sebep olacak. Bu sayede, kriptografi ve veri arama alanlarında devrim niteliğindeki gelişmelerin önü açılacak. Caltech ve Fermilab ekipleri, the Illinois Express Quantum Network adında ve bir şehir ölçeğindeki 13 millik iki network kurmayı planlıyorlar. Ancak, zaman içerisinde evlerimizde kuantum internet ile tanışabilecek miyiz, bekleyip göreceğiz. Ama bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.
Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
Diğer
YouTube Türkiye için temsilci atayacağını duyurdu!
YouTube Türkiye için devlet tarafından istenen yükümlülüğü yerine getirerek Türkiye’de gerekli temsilciyi atayacağını resmen duyurdu.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de devlet tarafından sosyal medya için bir karar alınmıştı. Bu karar’a göre Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye’de görev yapacak temsilcisini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirmesi gerektiği belirtilmişti. Geçen süre boyunca yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok‘un da aralarında bulunduğu kuruluşlara ise ceza kesilmişti. Fakat ikinci dönem süreç devam ederken YouTube Türkiye için yayınladığı bildiri ile resmi bir temsilci atayacağını resmen açıkladı.
YouTube Türkiye için temsilci atama bildirisi
“YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz”.
Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Yasaya göre, sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de 2 Kasım’a kadar temsilci belirlemeleri gerekiyordu. Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen sosyal medya şirketlerine BTK tarafından 10’ar milyon lira idari para cezası verilmeye başlandı. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekiyor. Aksi halde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Ancak YouTube Türkiye bu adımı ile Türkiye’deki faaliyetlerine sorunsuzca devam edeceği kesinleşmiş oldu.
Genel
Twitter Squad uygulamasını satın aldı
Covid-19 virüsü sebebiyle girdiğimiz zorlu pandemi günlerinde sevdiklerimizle iletişime geçememek yaşanılan en büyük sorunlardan biri. İnsanlar normalde günlük hayatlarında yaptıkları sosyal aktivitelerden bir yıldan uzun süredir uzak kalmış durumda. Bu durum sosyalleşmeye de büyük oranda engel olurken ülkemizde de yeni yasaklardan dolayı dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi kafeler, restoranlar ve benzeri işletmeler kapatılmış durumda. Ancak pandemi kendi sektörünü de oluşturdu. Bir sene öncesine kadar neredeyse kimsenin adını bile duymadığı toplu konferans konuşma platformu Zoom, şimdi bir dev konumunda. Şirket dünya çapında uzaktan eğitim, sanal toplantılar gibi alanlarda herkesin ilk tercihi. Buna benzer platformlardan biri olan Squad, ufak arkadaş gruplarının video konferans yapmasını sağlayan yeni bir sosyal medya şirketiydi. Twitter, bugün bu şirketi satın aldığını duyurdu.
Twitter satın alımı açıkladı
Twitter, insanların arkadaş gruplarıyla toplu şekilde görüntülü konuşmalarını, ekran paylaşımı yapmalarını ve insanların sanal olarak sosyalleşmesini sağlayan bir uygulama olan Squad’ı satın aldığını duyurdu. Twitter Başkan Yardımcısı Ilya Brown konuyla ilgili attığı tweette, “Squad ekibi, insanların sesli ve görüntülü konuşma alışkanlıklarına yeni bir anlayış getirecek. Görevimiz insanlara sohbet etmekten keyif alacakları yeni yollar getirmek.“ açıklamasını yaptı. Squad çalışanları Twitter ekibine katılarak şirketin bir parçası olacak. Squad uygulaması internet sitesindeki açıklamaya göre 12 Aralık tarihinde kapanacak. Uygulamayı aktif kullanan kullanıcılar konuyla ilgili bilgilendirilmiş durumda. Geçtiğimiz dönemde de Fleets adındaki hikayeler özelliğini bünyesine ekleyen Twitter, popüler yenilikleri takip etmeye özen gösteriyor gibi.
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Periscope kapanabilir.
Twitter, tarafından Squad’ın satın alınmasının ardında yatan başka bir sebep de olabilir. Jane Manchun Wong isimli blog yazarının keşfettiğine göre şirket popüler canlı yayın uygulaması Periscope’u kapatabilir. Şirket geniş çaplı video yayın işinden daha çok, kitlesel küçük gruplar için hizmet vermenin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Bu durumun gerçek olup olmadığı önümüzdeki günlerde şirket iddialarla ilgili açıklama yaparsa belli olacak. Ancak son satın alma bunu destekler nitelikte. Gelişmeler için takipte kalın.
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