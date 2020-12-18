Kuantum internete bir adım daha yaklaşıldı

Kuantum internet için dev bir adım atıldı. Caltech (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü), Şikako’da bulunan Fermilab Laboratuvarı, Harvard Üniversitesi, NASA’nın jet tahrik laboratuvarı, AT&T firması ve Calgary Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu bir grup, yaklaşık 27 mil uzunluğundaki fiber kablo boyunca kübit fotonları ışınlamayı başardıklarını açıkladı.

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Kuantum internet nedir? Biraz bahsedelim

Kuantum internet, kuantum cihazların kuantum mekaniği yasalarından yararlanılan bir ortamda bilgi alış verişi yapmasıdır. Teorik olarak kuantum internet, bu günün web uygulamaları ile gerçekleştirmesi mümkün olmayan işlemleri gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Kuantum dünyasında veriler, kuantum cihazlarında oluşturulabilen kübit durumunda kodlanabilir. Bu teknoloji, basit bir ifadeyle fiziksel olarak ayrılmış birden fazla kuantum cihazıyla oluşturulan bir ağ üzerinden kübit göndermeyi içeriyor. Günümüzde kullanılan internete benzer gibi görülebilir ama kübitleri standart bir kanal yerine kuantum kanaldan göndermek çok daha verimli bir yöntem.

Bu grup; kuantum verisini, ilk defa bu büyüklükte bir mesafeden ışınlamayı başarabildi. Üstüne üstlük bu ışınlamayı iki ayrı network aracılığıyla ve %90’ın üzerinde bir oranla gerçekleştirdiler. Araştırma ekibinden bir yetkili, networkleri hazır bileşenlerden oluşturduklarını ve teknolojilerinin mevcut telekomünikasyon ekipmanları ile uyumlu olduğunu belirtti.

Kübitleri büyük bir mesafeden ışınlama süreci, aslında maddenin transferini içermiyor. Bir çift parçacığın özelliklerinin, aralarındaki mesafeden bağımsız olarak bağlı kalacakları şekilde kenetlendiği dolaşıklık adı verilen bir olgudan yararlanıyor.

Bu çalışma, yüksek kaliteli bir kuantum internet için önemli bir temel oluşturacak ve iletişim şeklimizde büyük değişikliklere sebep olacak. Bu sayede, kriptografi ve veri arama alanlarında devrim niteliğindeki gelişmelerin önü açılacak. Caltech ve Fermilab ekipleri, the Illinois Express Quantum Network adında ve bir şehir ölçeğindeki 13 millik iki network kurmayı planlıyorlar. Ancak, zaman içerisinde evlerimizde kuantum internet ile tanışabilecek miyiz, bekleyip göreceğiz. Ama bunun yakın gelecekte gerçekleşmesi pek de olası görünmüyor.