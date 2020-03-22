Kısa vadede teknoloji trendleri – 3 ve 4: Kuantum bilgisayarlar ve robotlar

COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.

Kuantum bilimi ve kuantum bilgisayarlar sadece kısa vadeyi değil orta ve uzun vadeyi de etkileyecek ciddi sonuçlar doğuracak. Kuantum bilgisayarlar konusu ile ilgili bu yazı dizisi kapsamında detaylandırma yapılmayacak. Konuyla ilgili buraya tıklayarak daha önce yayınlanmış bir yazımızı okuyup temel seviyede bilgi edinebilirsiniz.

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2019 yılında Boston Dynamics, Spot adlı robotunu ticari amaçlar için satmaya başladı. Robotların yapabilecekleri, insan hayatına kattıkları ve katabilecekleri her daim onları teknolojinin popüler konuları arasında tutacak. Bu arada, Amazon’un geliştirtiği AWS RoboMaker, şirketlerin bulut kullanarak akıllı robot uygulamalarını ölçeklendirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için oluşturuldu. Bulut robotik ve otomasyon, fiziksel robotların yalnızca kapsayıcıları yerine ağlar üzerinden veri ve kod paylaştığı ve hesaplamaları uzaktan gerçekleştirdiği bir alandır.

Kısa süre sonra işletmeler, mevsimsel perakende satış beklentisi oluşturmada, stratejik depo seçimleri yapmakta, binalarda güvenlik ve fabrikalarda otomasyon dahil olmak üzere, çeşitli kullanımlar için bulut tabanlı robot teknolojisinden yararlanabilecekler. Ayrıca, bu durum insan işçi maliyetlerinin ucuz olduğu ülkelerin cazibesini bu anlamda yitirmeleri konusunda bir katalizör olabilir. Yani ucuz iş gücü, üretim merkezlerinin seçimindeki önemli olma rolünü kaybedebilir ya da önem sırasında geriye düşebilir. Bunun ekonomik ve siyasi etkileri çok önemli sonuçlar doğurabilir.

Kısacası kuantum bilgisayarlar, fiziksel robotlar ve bulut tabanlı robotik uygulamalar teknoloji trendlerinde üst sıralarda olmaya devam edecek.

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