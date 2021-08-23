Kripto Para Borsası Bybit Türkiye’de

Bitcoin ve Ethereum hacimleriyle dünyanın büyük kripto para platformlarından biri olarak görülen Singapur merkezli Bybit, Türkiye’de resmi olarak hizmete açıldı. Dünya çapında 2 milyonu bulan kayıtlı kullanıcı sayısıyla en hızlı büyüyen kripto para borsalarından biri olarak gösterilen Bybit, internet üzerinden alım-satım ve madencilik paketleri sunuyor. Şirket ayrıca, birçok dilde 7/24 müşteri desteği sunuyor.

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Singapur merkezli Bybit, artık ülkemizde de faaliyet gösterecek

Kanunların ve regülasyonların en sistematik ve en ciddi biçimde uygulanabildiği ülkelerden olan Singapur’da kurulan Bybit üzerinde şu anda 3 milyar USD açık pozisyon bulunuyor. Her hafta 1,5 milyondan fazla kullanıcının işlem yaptığı Bybit, dünyanın en büyük kripto ticaret platformları arasında ilk beşte yer alıyor. Bybit’in Kurucusu ve CEO’su Ben Zhou, o dönem dünyanın en büyük foreks ve CFD alım satım komisyonculuk şirketlerinden biri olan XM’den ayrılarak 2018 yılında Bybit’i kurdu. Bybit çekirdek kadrosu, yatırım bankalarından, teknoloji firmalarından, foreks endüstrisinden ve blockchain teknolojisini erken benimseyen profesyonellerden oluşuyor. Geliştirme ekibinde Morgan Stanley, Baidu, Alibaba ve Tencent’ten çalışanlar yer alıyor.

Türkiye’de resmi olarak hizmete açılmalarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Bybit Kurucu Ortağı ve CEO’su Ben Zhou, şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin severek kullandığı ürün ve hizmetlerimizi Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kripto para birimlerine ilişkin halihazırda yaygınlaşmış olan farkındalık ve büyük ilgi de göz önünde bulundurulduğunda, yerel kripto borsasına birinci sınıf likidite, sektör lideri güvenilirlik ve dünya standartlarında güvenlik sunacağımız yeni durağımız Türkiye olacak”.

Bybit İletişim Başkanı Igneus Terrenus ise şunları belirtti: “Yeni büyüme fırsatları sunan kripto para birimleri, kullanıcılarını finans ve bilgisayarlar hakkında bilgi edinmeye teşvik ediyor. Finansal okuryazarlık oranı yüksek ve teknoloji konusunda bilgili bir nüfus toplumlar için nimettir. Türkiye’nin özellikle kripto para konusundaki ilgisi ve deneyimi bizi Türkiye’ye yatırım yapma konusunda teşvik etti”.

Borussia Dortmund futbol kulübünün resmi sponsoru olan Bybit, birçok kulübün medya haklarını temsil eden Capital Sports Media iş birliği ile Türkiye spor endüstrisine yatırımlarına başladı. Aynı zamanda geçen yılın çok konuşulan ve rekor büyümelere imza atılan kripto para yarışması WSOT’u 2021 yılında 7,5 milyon USDT ödül havuzuyla tekrarlayan Bybit, Türkiye’den de katılımcıları bekliyor.

Bybit, kripto para birimlerinin ve geleneksel finans uygulamalarını bir araya getirerek sektörde devrim yaratmaya devam etmeyi amaçlıyor. Şirketin kullanıcı dostu olduğunu vurguladığı platformu, kullanıcılara sektördeki en güvenli, en hızlı, en adil ve en şeffaf işlem deneyimlerinden birini sunmayı amaçlıyor.

Bybit, kritik anlarda çökme yaşanmayacağını iddia ediyor

Bybit’in belirttiğine göre, şirketin operasyonlarında süreklilik esas. Buna dayanarak şirket, en kötü piyasa hareketi durumlarında bile çökme yaşanmayacağını iddia ediyor. Bu da kullanıcı işlemlerinin hatasız bir şekilde gerçekleşmesi gereken bir ortamda güvenilirliği artırmaya yardımcı oluyor. Ek olarak fiyat dalgalanmalarının pozisyonunuzun haksız yere kapanmasına neden olması durumunda Bybit, kullanıcılarının varlıklarını adil piyasa fiyatından telafi ediyor. Bybit’in 7/24 müşteri desteği olması da, kullanıcıların, özellikle yardıma ihtiyaç duyduklarında, cevapsız kalmamasını garantiler.

Kripto para borsalarında güvenlik yatırımının büyüklüğü, bir şirketin genel güvenlik taahhüdünün ve kapasitesinin önemli bir göstergesi. Güvenlik yatırımında sektöre öncülük eden Bybit, bütçesinin %25’ini de siber güvenlik alanına yatırıyor.