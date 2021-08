Kripto Para Borsası Bybit Türkiye’de

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeriyle 50.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. 15 Mayıs tarihinden beri ilk kez bu seviyeyi geçen Bitcoin fiyatı yazı sırasında 50.231 dolardan işlem görüyor.

Lider kripto para birimi uzun bir zamanın ardından 50 bin dolarlık direncini aşmayı başardı. Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64 bin dolarlık zirvesinden %50’den fazla gerileme yaşamış olan BTC, kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. 950 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ile eski günlerine göz kırpan Bitcoin’in 64 bin dolarlık rekorunu yeniden geçip geçemeyeceği ise merak konusu. Bir kripto milyarderi Bitcoin’in iki ay içerisinde büyük bir yükseliş yaşayabileceğini düşünüyor.

Three Arrows Capital’in kurucusu ve kripto milyarderi Zhu Su, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 88.888 dolara ulaşabileceğini ve bunun da buradan iki ay içinde gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Bu, analistin mevcut seviyelerden %75’lik bir artış daha beklediği anlamına geliyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, son üç ayda %60’ın üzerinde kazanç elde ederek yukarı doğru ivme kazandı. Boğalar ve kurumsal oyuncular, Bitcoin ağ etkinliğinin de güçlü bir şekilde artmasıyla birlikte sert hareketlerini sürdürüyor.

Bitcoin ağındaki zincir içi gelişmeler de son derece olumlu sinyaller veriyor. Glassnode’dan gelen veriler, Bitcoin adreslerinin %86’sının üç ay içinde ilk kez kârlı hale geldiğini gösteriyor.

Çinli gazeteci Colin Wu, Glassnode verilerine atıfta bulunarak şunları söyledi:

According to glassnode data, the number of long-term held or lost BTC has reached 7,131,084, accounting for about 33.96% of the total, which is the highest point in the past five months. This part of the Token can be regarded as out of circulation. pic.twitter.com/vTUZK96hIY

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 21, 2021