Kripto Para
Bybit’ten 7,5 Milyon USD ödüllü kripto varlık alım satım yarışması!
Bybit; WSOT 2021’de toplamda 7,5 Milyon dolarlık ödül havuzu ile dünyanın en büyük kripto alım – satım yarışmalarından birini düzenliyor. Dünya çapında gerçekleşecek olan yarışma World Series of Trading – WSOT 2021 için kayıt süreci 18 Ağustos’ta başlayacak.
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İçindekiler
Bybit’ten 7,5 Milyon USD ödüllü World Series of Trading (WSOT) Yarışması
Takımlar için 6.000.000 USDT’ye kadar ve bireysel katılımcılar için 1.500.000 USDT’ye kadar ödül havuzu ile WSOT 2021, dünyanın en önemli kripto yatırımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Takım hâlinde veya bireysel olarak yarışmada yer alabilecek katılımcılar, ilk 48 saat geçerli olacak erken kayıt avantajları ve işlem ücreti indirimlerinden faydalanabilecekleri gibi, çekilişlerle 1.000’den fazla NFT ve 40.000 USDT değerinde ödül kazanma fırsatı yakalayacaklar. Bybit tarafından yıllık bazda düzenlenen ve dünyanın en önde gelen kripto etkinliği olan WSOT’da geçen yıl 12.000’den fazla yarışmacı mücadele etti. 135 takım ve 2.128 bireysel yarışmacının yer aldığı WSOT 2020’de katılımcılara 1.27 milyon dolar ödül verildi. Bu yıl ise; ödül neredeyse 4.5 katına çıkıyor.
WSOT’ta neler göreceğiz
Ödüllerin dağıtılmaya başlayacağı ilk 48 saatlik erken kayıt aşaması, 18 Ağustos’ta Türkiye saati ile 13:00’da başlayacak. Yarışmaya buraya tıklayarak Bybit üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Kabul edilen yarışmacılar için 28 Ağustos – 17 Eylül arasındaki 20 günlük yarışma süresi boyunca NFT’ler dahil verilecek ödüllerse şu şekilde belirlenmiş durumda:
Takımlar: 10 – 200 kişi arası üyeden oluşan bir birliğe katılan veya liderlik edenler 6 milyon USDT’lik bir ödül havuzunun kilidini açacak.
Bireysel Katılımcılar: 1,5 milyon USDT’den pay almak adına yarışabilecekler. Geçen yıl 90.000 USDT olarak belirlenen ödül bu yıl ciddi manada artırılmış. Ayrıca, yarışma boyunca günlük çekilişlerle toplamda 40 farklı çeşit 1.000’den fazla özel seri NFT (non-fundgible token) ve 40.000 USDT ek ödül katılımcıları bekliyor.
7.500.000 USDT ödül havuzlu yarışmada ilk 48 saat içerisinde kaydolan yarışmacılar 70$ değerinde erken kayıt ödülü alacak.
Arkadaşını yarışmaya katılmaya davet edenler ise %20’ye varan komisyon ücreti indiriminden faydalanacak.
Takım liderlerine avantaj
Takım liderleri, en az 10 üyeden oluşacak takımlarını kuracak. Takım lideri, takımının kazandığı ödülün %20’sini alırken; ödülün %30’u en iyi 10 üye tarafından paylaşılacak ve kalan %50, işlem hacmi 30.000 USD’ye eşit ve üzerinde olan takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtılacak. Bunun yanı sıra takım lideri, ekibinin büyüklüğü en iyi 20 arasında yer aldığında bir Ejderha NFT’si kazanacak. Yarışmada, sadece takım büyüklüklerine özel bir ödül de mevcut. Yüksek üye sayısına ulaşınca liderin alacağı ödüller; 20 üye – $300, 50 üye – $1,000, 100 üye -$2,000, üye – $4,000 (BTC bonusu şeklinde) olacak. En büyük takımın lideri “WSOT Kral Koltuğu” kazanacak. Ayrıca %20 komisyon indirimleri ve WSOT özel kutusu da liderlerin sahip olacağı ayrıcalıklardan olacak.
WSOT 2021’den UNICEF’e 400.000 USD Destek
Bybit geçtiğimiz yıl gerçekleşen WSOT 2020 ödül havuzundan 100.000 USD’yi UNICEF’e aktararak Covid-19 pandemisi yardım çalışmalarına destek oldu. Bu yıl bu rakamı 4 katına çıkaran Bybit, WSOT 2021 ödül havuzundan 400.000 USD değerinde tutarı UNICEF’in kız çocuklarına STEM eğitimi verilmesini destekleyen programına aktaracak.
World Series of Trading (WSOT) Yarışması İçin Kayıt Dönemleri:
Kayıt Dönemi (10 Gün): 18 Ağustos 10AM UTC – 28 Ağustos 10AM UTC
Takım Lideri Kayıt Dönemi (9 Gün): 18 Ağustos 10AM UTC – 27 Ağustos 10AM UTC
Geç Kayıt Dönemi (7 Gün): 28 Ağustos 10AM UTC – 4 Eylül 10AM UTC
Yarışma Dönemi (20 Gün): 28 Ağustos 10AM UTC – 17 Eylül 10AM UTC
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Kripto Para
Mark Cuban ve Elon Musk Dogecoin’i Tekrar Uçuşa Geçirdi
Dogecoin , geçtiğimiz ay kripto para piyasasındaki genel düşüşün ardından en hızlı toparlanan kripto para olarak karşımıza çıktı.
Şu anda 0,34$ seviyesinden işlem gören Dogecoin, 1 hafta içinde %41 dünden beri ise %15 artış göstermiş durumda.
Haftasonu yaşanan bu dalgalanma ise ünlü yatırımcı ve NBA kulüplerinde Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin’i övmesiyle birlikte ise daha da çok yükseldi. Böyle bir durum meydana geldiği zaman ise hepimizin bildiği ünlü fütüristik girişimci Elon Musk’ta geri durmadı ve o da harekete geçti.
Cuban , 13 Ağustos Cuma günü Dallas Mavericks ürünlerini satın alan taraftarlara, ödemelerini Dogecoin ile yapmaları halinde özel indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabileceklerini duyurduğunda ise Dogecoin yükselmeye başlamıştı.
Cuban daha sonra yaptığı bir röportajda “Dogecoin, ödeme aracı olarak kullanılabilecek kripto paraların en güçlüsüdür” dedi. Cuban bu demeçi verdikten hemen sonra manşetlerde yer aldı ve haliyle Dogecoin’de yükseliş üstüne yükselişe geçerek %11’lik bir artış gerçekleştirdi.
Elon Musk ise bütün bunların üstüne Mark Cuban’ın haberine yanıt vererek, “Bir süredir bundan bahsediyorum” yanıtını tweetledi.
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Kripto Para
Yeni NFT satışa sunuldu, Solana tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı!
NFT‘ler kripto piyasalarını yönlendirmeye devam ediyor. Yeni çıkan ve çıktığı gibi popüler olan bir NFT serisi, Solana‘yı 64 dolar seviyelerine ulaştırarak tarihi rekorunu kırmasını sağladı. Solana’nın artması ile Solana ekosisteminde bulunan Fantom, Serum, Raydium gibi kripto paralarda da önemli fiyat artışları yaşandı.
Solana dünden beri yaşadığı %50’lik yükseliş ile fiyatını 64 dolar seviyelerine çıkardı. Toplam market hacmini arttıran Solana, Coingecko.com’a göre market hacminde Chainlink, Bitcoin Cash, Uniswap gibi rakiplerini geride bırakarak ilk 10 kripto para arasına girmeyi başardı. Binance üzerinde 64.9 dolar seviyesine çıkan Solana ardından geri çekilme yaşayarak 60.5 dolar seviyelerine geldi. Şu anda ise 61 dolar seviyelerinde kendisine alıcı buluyor.
Solana’nın yükselmesi ile birlikte Solana ekosisteminde bulunan diğer kripto paralarda da ciddi artışlar gözlemlendi. Dünden bu yana Solana ekosisteminde bulunan Fantom (FTM) %25 artarak 0.4 dolar seviyesine, Serum (SRM) %50 artarak 7.45 dolar seviyesine ve Raydium (RAY) %45 artarak 6.8 dolar seviyesine ulaştı. Solana’nın çok büyük bir ekosisteme sahip olduğunu ve bu ekosistemde bir çok kripto para bulunduğunu da belirtelim.
Solana ekosisteminin yaşadığı bu dramatik yükseliş aslında Degenerate Ape Academy’nin Solana blok zincirinde kurmuş olduğu yeni NFT serisi Degen Apes’in (yozlaşmış maymunlar) satışa sunulmasıyla birlikte geldi. 10 bin adet hepsi birbirinden farklı olan ve fiyatları 100 bin SOL’a kadar çıkan çizgi maymunların resimleri yaklaşık 8 dakika içerisinde tükendi ve alım satımda kullanılan toplam hacim 96 bin SOL (yaklaşık 6 milyon dolar) seviyelerine ulaştı.
NFT (Non-Fungible Token), blok zinciri üzerinde sizin bir sanat veya müzik parçasına ve hatta bir konser biletine sahipliğinizi gösteren dijital olarak saklanan bir fiş gibi düşünülebilir. Ethereum blok zincirinin devasa boyutunu kullanarak bu alanda da lider konumda bulunuyor. Ancak Solana’nın da yaptığı bu ataklar ile Ethereum’un tahtına göz diktiği görülüyor.
Degenerate Ape Academy ekibi satışların tükenmesinin ardından yaptıkları açıklama ile tüm NFT’lerin 8 dakika içerisinde tükendiğini ve işlemlerin sorunsuz geçmediğini bildirdi. Bu kadarının beklenmediği, yaşanan yoğun ilgi altında zorlanan ekip, bir çok yanlışın yapıldığını ve “en iyi ihtimalle boktan” bir satış gerçekleştirdiklerini itiraf etti.
We sold out in 8 minutes. Holy Ape.
No the drop was NOT smooth. It was shitty at best. We did A LOT wrong and the team was overwhelmed with the wave that hit us in the past week. It was exponentially bigger than we thought. Please ape rage in the comments /1 pic.twitter.com/HCccxoSoQn
— Degenerate Ape Academy 🎓 (@DegenApeAcademy) August 15, 2021
Blok zincirinde bu dijital maymunlardan birisini üretmek için ödenmesi gereken en ucuz fiyat 6 SOL idi. Ancak şu anda Solanart üzerinde en ucuz dijital maymun 14 SOL seviyelerinde fiyatlanmış. Dolayısıyla bu maymunlardan elde etmeyi başaran kişiler yatırımlarını en az iki katına çıkarmış görünüyor. Degen Ape maymunlarının en ucuzu 14.85 SOL’den başlıyor ve 100,000.1 SOL (an itibariyle 6 milyon dolar civarı) seviyesine kadar çıkıyor.
Solana, Proof of Stake (PoS) mekanizmasına ve saniyede 50,000 işlemi gerçekleştirebilen bir yapıya sahip. Bu rakam ise Ethereum’un şu an sunduğundan 2000 kat daha fazla. Ağ üzerinde gerçekleştirilen işlemlerden alınan komisyonlar ise oldukça düşük. Bu durum da Solana’nın geniş çevrelerce ve NFT piyasası gibi alanlarda kullanımının yaygınlaşmasına olanak sağlıyor.
NFT piyasasına Lollapalooza müzik festivali ile sponsorluk anlaşması yaparak sağlam bir giriş yapan Solana, bu alanda da hızla büyümeye devam ediyor.
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