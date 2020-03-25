Koronavirüs tedavisinde iyileşen hastaların kanı kullanılacak!

Koronavirüs tedavisinde, hastalıktan enfekte olup iyileşen hastaların kanı kullanılacak. ABD’de yemek ve ilaç sanayisinden sorumlu kuruluş FDA tedavide insan kanının kullanılmasını uygun buldu ve çalışmalarda kullanılması için izin verdi.

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FDA, dünyada salgın haline gelen COVID-19 virüsünü, durumu ağır vakalarda kullanılmak üzere “iyileşen plazma” içeren kanın alınması adına kurallarını değiştirdi. Böylece iyileşen hastalardan alınan kan, hastalar üstünde test edilebilecek.

Bu tedavi yöntemi sadece acil vakalarda kullanılabiliyor. Yani sertifikalı tedavi yöntemi olarak henüz belirlenmiş değil. Vakanın durumuna yönelik acil tedavi alması öngörülen hastalarda bu yeni tıbbi yöntem aktif olarak kullanılabilecek.

Ekstrem vakalarda olduğu kadar, gelecekte araştırmanın tüm vakalar için de tedavi yöntemi olabileceği anlamına da gelebilir. Kan içerisinde bulunan plazmadan hazırlanacak yeni yöntem özellikle kanın sıvı kısmını içerecek. Bu yapı, vücudun virüse karşı bağışıklık kazanan antikorlarını ve bununla ilgili diğer materyalleri içerecek.

Kullanılan plazma, halihazırda bulunan ve önerilen diğer COVID-19 tedavi yöntemleri gibi bir hastaya direkt transfüzyon yöntemiyle aktarılabilecek. Fakat henüz güvenli ve hastalıkla mücadelede etkili yöntem olduğunu gösteren birtakım testlerden geçmiş değil.

Tamamlanan klinikal denemelerin eksikliğine rağmen, FDA geçici olarak deneysel ilaç çalışmalarına izin vermek istiyor. Dünya üzerindeki vaka sayısının her geçen gün daha çok arttığını gördüğümüz şu günlerde her ülke elinden gelenin en iyisini en kısa zamanda oluşturmayı amaçlıyor.

Bazı oluşan sinyallerde SARS-CoV-2’de de iyileşen plazmaların kullanıldığında hastalığa karşı umut verici olduğunu göstermişti. Fakat ilk kez iyileşen bir plazmanın hastalıkla savaşması veya farklı alternatifleriyle başa çıkması için önerilmesi zor bir durum diyebiliriz.

Umarız ki kullanılan bu yeni yöntem COVID-19 (Koronavirüs) için etkili olur biz de yakın zamanda hastalıktan korunmak için bu aşıyı kullanabiliriz.