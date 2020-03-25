Sağlık/Tıp
Koronavirüs tedavisinde iyileşen hastaların kanı kullanılacak!
Koronavirüs tedavisinde, hastalıktan enfekte olup iyileşen hastaların kanı kullanılacak. ABD’de yemek ve ilaç sanayisinden sorumlu kuruluş FDA tedavide insan kanının kullanılmasını uygun buldu ve çalışmalarda kullanılması için izin verdi.
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FDA, dünyada salgın haline gelen COVID-19 virüsünü, durumu ağır vakalarda kullanılmak üzere “iyileşen plazma” içeren kanın alınması adına kurallarını değiştirdi. Böylece iyileşen hastalardan alınan kan, hastalar üstünde test edilebilecek.
Bu tedavi yöntemi sadece acil vakalarda kullanılabiliyor. Yani sertifikalı tedavi yöntemi olarak henüz belirlenmiş değil. Vakanın durumuna yönelik acil tedavi alması öngörülen hastalarda bu yeni tıbbi yöntem aktif olarak kullanılabilecek.
Ekstrem vakalarda olduğu kadar, gelecekte araştırmanın tüm vakalar için de tedavi yöntemi olabileceği anlamına da gelebilir. Kan içerisinde bulunan plazmadan hazırlanacak yeni yöntem özellikle kanın sıvı kısmını içerecek. Bu yapı, vücudun virüse karşı bağışıklık kazanan antikorlarını ve bununla ilgili diğer materyalleri içerecek.
Kullanılan plazma, halihazırda bulunan ve önerilen diğer COVID-19 tedavi yöntemleri gibi bir hastaya direkt transfüzyon yöntemiyle aktarılabilecek. Fakat henüz güvenli ve hastalıkla mücadelede etkili yöntem olduğunu gösteren birtakım testlerden geçmiş değil.
Tamamlanan klinikal denemelerin eksikliğine rağmen, FDA geçici olarak deneysel ilaç çalışmalarına izin vermek istiyor. Dünya üzerindeki vaka sayısının her geçen gün daha çok arttığını gördüğümüz şu günlerde her ülke elinden gelenin en iyisini en kısa zamanda oluşturmayı amaçlıyor.
Bazı oluşan sinyallerde SARS-CoV-2’de de iyileşen plazmaların kullanıldığında hastalığa karşı umut verici olduğunu göstermişti. Fakat ilk kez iyileşen bir plazmanın hastalıkla savaşması veya farklı alternatifleriyle başa çıkması için önerilmesi zor bir durum diyebiliriz.
Umarız ki kullanılan bu yeni yöntem COVID-19 (Koronavirüs) için etkili olur biz de yakın zamanda hastalıktan korunmak için bu aşıyı kullanabiliriz.
Haber
Plague Inc. dünyayı kurtarma modu geliyor.
Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir popülaritesi olan Plague Inc., bünyesine yeni bir mod katıyor. Normalde salgın hastalık yaratıp dünyaya etkilerini simüle ettiğimiz oyun bu kez tersine senaryo ile karşımıza çıkacak.
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Dünyayı kurtarıp hastalıklara tedavi bulabileceksiniz.
Corona virüsünün dünya gündemini çok sert bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Plague Inc. de bu virüsten oldukça etkilendi. Dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlediğimiz bir oyun olarak bilinen Plague Inc., halkın psikolojisini bozduğu gerekçesiyle Çin‘de yasaklanmıştı. Dünya genelinde yaşanan zorlu sürecin etkilerinden midir bilinmez ama Plague Inc. yeni bir oyun içi moduyla bizleri selamlıyor. Şöyle ki salgın hastalık geliştirdiğimiz bu oyuna artık dünyayı hastalıklardan da koruyacağımız bir senaryo ekleniyor. Senaryo, dünyada patlak veren hastalığın yayılmasını önlemek ve ölü sayısını azaltmak üzerine kuruluyor. Aynı zamanda şu dönemde insanların bilinçlenmesi de amaçlanıyor. Senaryonun yapımında Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarından yardım alan yapımcı firma Ndemic Creations, bu modla birlikte insanların psikolojilerinin de düzelmesini umduğu belirtildi.
Ndemic Creations bu senaryonun tanıtımını YouTube‘dan paylaştı. Daha önce CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne 250 bin dolarlık bağışta bulunan firma insanların evlerinde kalmaları için çaba harcamaya devam ediyor. Modun çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca Ndemic Creations’ın, oyun içerisine kullanıcıların Corona virüs ile savaş için kurulan fona da bağış yapmalarını sağlayan bir bölüm olacağı da öğrenildi. Bu zor zamanlarda eleştiri odağı olan ve insanların radarında duran oyun, bu hamleyle bir nebze olsun okları üzerinden alabilecek mi göreceğiz.
Dosya
Kısa vadede teknoloji trendleri – 6: Sentetik biyoloji
COVID-19 pandemisinin gündemimizi derinden işgal ettiği günlerde gelecek adına yazmak mantıklı görünmeyebilir. Fakat artık salgının psikolojik etkilerinin de hissedilebileceği günlerde gündemden bir dem uzaklaşmak ve kısa vadede hakkında çokça konuşacağımız ya da konuşmak durumunda kalacağımız teknoloji trendlerini şimdiden kısaca tanımak herkes için faydalı olacaktır.
Teknoloji yeniden dizayn yolunu açıyor
Sentetik biyoloji, doğada henüz mevcut olmayan bir organizma oluşturmayı içerir. Bu teknoloji kusurlu genlerin tespitine ve onarılmasına, toksinlerden arınmaya, kanser hücrelerinin yok edilmesine ve tüketimimiz için besin üretilmesine yardımcı olabilir. Bu anlamda – aksi de mümkün olsa da- sağlıklı bir gezegenin anahtarı olabilir.
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Artık ilaç almadığınız bir gelecek düşünün; bunun yerine, hücreleriniz sizi rahatsız eden şeylerle savaşmak için yeniden programlanabilir. Sentetik biyloji teknolojinin yardımıyla bitki bazlı proteinlerden et ikamesi olacak besin üretilmesi ve haliyle yiyeceklerin arz miktarının artırılması ve bu şekilde geniş kesimlerin bu ürünlere ulaşması(hem de vegan dostu bir şekilde) sağlanabilir. Bu alanda sayısız şirket sayısız farklılıkta çalışmalar yürütüyor.
Bu konuda çalışan Ginkgo Bioworks adlı şirketin internet sitesini buradan inceleyebilir, sentetik biyoloji teknolojisinin epey geniş yapılabilecekler havuzundan bazı konuları öğrenmeye adım atabilirsiniz.
Tüm bu nedenlerle sentetik biyoloji temalı teknolojiler önemini her geçen zaman artırarak teknoloji trendleri listelerinde yükselmeye devam edecek.
Sonraki: Askeri teknolojiler
Akıllı Telefonlar
Apple Çin’de yavaş yavaş üretimini arttırıyor.
Corona virüs sebebiyle sıkıntı yaşayan firmalardan olan Apple, stok durumların düzenlemeye başladı. Çin‘de yer alan mağaza ve fabrikalarını tekrardan işletmeye başlayan firma bir nebze nefes aldı.
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Artık stok sorunu yaşanması beklenmiyor.
Corona virüsü, Çin üzerinde etkilerini azalttı. Ülke genelinde hayat normale dönerken vaka sayısında da ciddi bir azalma yaşandı. Bu durum karşısında Çin‘de bağlantıları olan firmalar yavaş yavaş normalleşme sinyalleri vermeye başladı. Apple da bu firmalar arasında yer alıyor. LoupVentures isimli internet sitesinde yer alan habere göre, daha önce mağazalarını ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalan firma, tehlikenin azalmasıyla tekrardan üretime başladı. Üretimi artan ürünler ise Iphone 11 ve Iphone 11 Pro Max‘in 64 GBlık modelleri. Ayrıca 2. nesil Airpods üretiminde de bir artış gözlemlendi. Çin‘de işleri toparlayan Apple stok sorunu yaşamamak için önemli adımları atmış oldu böylece.
Çin‘de ki durumları düzelten Apple bu kez de Avrupa‘da sorun yaşıyor. Virüsün artık merkezi haline gelen Avrupa‘da çoğu firma mağaza ve fabrika kapatmak zorunda kalıyor. Apple da bu yoldan giderek Avrupa merkez olmak üzere bir çok yerde mağazalarını kapattı. Tabi bu da akıllara yeni bir soruyu getirdi. Apple‘ın arttırdığı üretimden kim faydalanacak? Fiziksel mağazaların kapatılması nedeniyle satışlarda düşüş beklenirken, sanal mağazasına da ürün alım sınırı koydu. Bu sebepten dolayı firma elinde fazladan kalan cihaz olacak mı şu an için kestirmek güç. Ama bu durum yaşanırsa Apple‘ın bir çözüm düşünmesi gerekebilir.