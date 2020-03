Koronavirüs tedavisinde iyileşen hastaların kanı kullanılacak!

Gerçek zamanlı strateji oyunları arasında önemli bir popülaritesi olan Plague Inc., bünyesine yeni bir mod katıyor. Normalde salgın hastalık yaratıp dünyaya etkilerini simüle ettiğimiz oyun bu kez tersine senaryo ile karşımıza çıkacak.

İlginizi çekebilir; Plague Inc. Çin’de yasaklandı!

reklam

Dünyayı kurtarıp hastalıklara tedavi bulabileceksiniz.

Corona virüsünün dünya gündemini çok sert bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor. Plague Inc. de bu virüsten oldukça etkilendi. Dünya üzerine yaydığınız hastalık ile dünya nüfusuna olan etkilerin gözlemlediğimiz bir oyun olarak bilinen Plague Inc., halkın psikolojisini bozduğu gerekçesiyle Çin‘de yasaklanmıştı. Dünya genelinde yaşanan zorlu sürecin etkilerinden midir bilinmez ama Plague Inc. yeni bir oyun içi moduyla bizleri selamlıyor. Şöyle ki salgın hastalık geliştirdiğimiz bu oyuna artık dünyayı hastalıklardan da koruyacağımız bir senaryo ekleniyor. Senaryo, dünyada patlak veren hastalığın yayılmasını önlemek ve ölü sayısını azaltmak üzerine kuruluyor. Aynı zamanda şu dönemde insanların bilinçlenmesi de amaçlanıyor. Senaryonun yapımında Dünya Sağlık Örgütü ve CEPI kuruluşlarından yardım alan yapımcı firma Ndemic Creations, bu modla birlikte insanların psikolojilerinin de düzelmesini umduğu belirtildi.

Ndemic Creations bu senaryonun tanıtımını YouTube‘dan paylaştı. Daha önce CEPI ve Dünya Sağlık Örgütü‘ne 250 bin dolarlık bağışta bulunan firma insanların evlerinde kalmaları için çaba harcamaya devam ediyor. Modun çıkış tarihi henüz belli değil. Ayrıca Ndemic Creations’ın, oyun içerisine kullanıcıların Corona virüs ile savaş için kurulan fona da bağış yapmalarını sağlayan bir bölüm olacağı da öğrenildi. Bu zor zamanlarda eleştiri odağı olan ve insanların radarında duran oyun, bu hamleyle bir nebze olsun okları üzerinden alabilecek mi göreceğiz.