Apple’ın yeni bombası iPhone 17 Air sızdırılan görsellerle birlikte gündeme bomba gibi düştü! Peki, iPhone 17 Air bizi ne gibi sürprizlerle karşılayacak? Özellikle 17 Air kalınlığı konusunda ortaya çıkan bilgiler, bu modelin piyasadaki en ince telefonlardan biri olacağını gösteriyor.

iPhone 17 Air kalınlığı rekor kıracak!

iPhone 17 Air ile ilgili en dikkat çekici detaylardan biri kesinlikle tasarımı. Sızdırılan render görsellerine göre, yeni ve en ince iPhone yalnızca 5.4 mm kalınlığa sahip olacak. Bu da piyasadaki birçok amiral gemisine göre oldukça ince bir profil anlamına geliyor.

17 Air kalınlık konusunda bu derece iddialıyken, cihazın gövdesinin son derece hafif ve taşınabilir olacağı da belirtiliyor. Ancak, bu kadar ince bir yapının pil kapasitesine nasıl yansıyacağı merak konusu.

Öte yandan, iPhone 17 Air yalnızca inceliğiyle değil, aynı zamanda kamera dizaynıyla da konuşuluyor. Tek kameraya sahip olacağı iddia edilen modelin arka yüzeyindeki minimalist kamera barı, önceki nesillere göre daha sade bir görünüm sunuyor.

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Bu durum, bazı kullanıcıları tatmin etmeyebilir; zira daha fazla kamera sayısı, özellikle çok yönlü fotoğrafçılık için önemli görülüyor. Ancak Apple’ın yeni telefonu ile kullanıcı dostu ve hafif bir alternatif yaratmayı hedeflediği açık.

17 Air şimdiden teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. Türkiye’deki kullanıcılar da 17 Air ile Apple’ın bu yeni ince tasarımının nasıl karşılanacağını merakla bekliyor.

Peki siz 17 Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni ve en ince iPhone olacak olan 17 Air hakkında siz ne düşünüyorsunuz, bizimle paylaşın. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!