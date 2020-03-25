Google, Koronavirüs için özel sayfa hazırladı!
Google, dünyayı kasıp kavuran, uluslararası pandemiye yol açan Koronavirüs hakkında doğru bilgiler edinmek isteyen kullanıcılara yeni sayfasını duyurdu. Sayfa içerisinde resmi kaynaklardan alınan bilgiler derlenecek. ,
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Dünya çapında salgın haline gelen Koronavirüs ile alakalı bilgiler veren site, google.com/covid19 alan adıyla yayına başladı. Hazırlanan sayfa içerisinde, virüse karşı nasıl önlem alınacağı, muhtemel tedaviler ve hastalığın ne semptomlar gösterdiğine dair bilgiler yer alıyor.
Ayrıca, bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklar, hastalığın yayılımını takip edebileceğiniz adresler ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak kaynakların linkleri de sayfada bulunuyor.
Do these five simple things to help stop coronavirus (COVID-19).
DO THE FIVE
1️⃣ HANDS: Wash them often
2️⃣ ELBOW: Cough into it
3️⃣ FACE: Don’t touch it
4️⃣ FEET: Stay more than 3ft (1m) apart
5️⃣ FEEL: Sick? Stay home
*General public health information* pic.twitter.com/7SNGV1ROxZ
— Google (@Google) March 14, 2020
Hazırlanan site dışında, Google “Koronavirüs” kelimesini arattığınızda çıkacak sonuçlarla ilgili kısımda da geliştirmeler yaptı. Böylece karşınıza çıkanlar içerisinden resmi kaynaklardan gelen yeni haberleri bulmanız çok daha kolay olacak.
Google ile birlikte teknoloji şirketleri, yardım için harekete geçtiler
COVID-19 salgını göz önüne alındığında virüs her birimizi etkileyebilir. Bu durumun önüne geçmek amacıyla büyük şirketler virüse karşı dayanışma oluşturarak çeşitli araştırmalar yapma yoluna gidiyorlar.
Özellikle hepimizi ilgilendiren doğru bilgiyi edinme ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kaos ortamında, toplumu galeyana getirmemek adına doğru bilgi çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Koronavirüs hakkında kendinizi eğitmek kadar, 7 gün 24 saat mental sağlığınızı kötü etkileyecek içeriklerden de uzak durmanız gerekiyor.
Genel
Google bağımsız oyun geliştiriciler için Stadia Makers’ı duyurdu!
Google Unity ile işbirliğine giderek bağımsız oyun geliştiricilerin Google Stadia platformuna oyun geliştirmelerini kolaylaştırmak için hazırladığı uygulaması Stadia Makers’ı duyurdu.
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Google bağımsız oyun geliştiricileri için Stadia Makers’ı duyurdu!
Tüm dünyada etkileri giderek artan COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) iptal edildi. Bu etkinlikte duyurulması planlanan yenilikler firmalar tarafından farklı şekillerde kullanıcılara ulaştırılıyor. Google bugün Oyun Geliştiricileri Zirvesi (GGDS) adı altında internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yapılan duyurular arasında en çok dikkat çeken Stadia Makers oldu. Google bu yeni programı ile bağımsız oyun geliştiricilerin oyunlarını Stadia platformu için geliştirmelerini kolaylaştırmak istiyor.
Stadia Makers’ı geliştirmek için Google Unity ile işbirliğine gitti. Eğer programın bir parçası olmak istiyorsanız Unity 2019.3 ve sonrası sürümleri kullanıyor olmalısınız. Ayrıca Google çoğunlukla 2020 veya 2021’de piyasaya sürülecek oyunlarla ilgilenecek gibi görünüyor.
Stadia Makers oyun geliştiricilere birçok avantaj sunuyor. İlk olarak program dahilinde Unity’deki uzmanlardan teknik destek alabileceksiniz. Stadia Maker üyeleri geliştirici kitlerine de ücretsiz olarak ulaşabilecek. Geliştiricilere temin edilecek kit sayısı ekibin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak 5 adede kadar olacak. Son olarak Google geliştirici maliyetlerine destekte bulunacağını açıkladı ancak şu an için maliyetlerin ne kadarını karşılayacağı konusunda kesin bir bilgi yok.
Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu oyunlar geliştiren geliştiriciler sadece Stadia için geliştirilmek zorunda olmadan Google Cloud oyun sunucularını da kullanabilecekler. Google’ın oyun sunucuları mimarisi ve üzerine kurulduğu platformu itibariyle kullanıcılara küresel bir tecrübe sunma özelliğine sahip ve bu çok oyunculu oyun geliştiriciler için oldukça önemli.
Eğer Stadia Makers programı ile ilgiliyseniz buradan başvurabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Google, Android 11’e programlanabilir jest özelliği ekleyebilir!
Google, Android 11 Geliştirici Sürümü’ne çok enteresan bir özellik dahil etti. Eğer nihai sürüme de dahil olursa, telefonun arka tarafına iki kez dokunduğumuzda bir işlevin çalışmasını (son uygulamalar sekmesi gibi) sağlayabileceğiz.
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Firma, Android 11 Geliştirici Sürümü’nü yayınlamasıyla birlikte ortaya “Colombus” hareketleri adı verilen yeni bir jest sistemi çıktı. Yeni fonksiyon dahilinde telefonun arka kısmına dokunduğunuzda cihazınızdaki akselometre devreye giriyor ve yaptığınız çift dokunuşu algılıyor.
Yayınlanan ikinci geliştirici sürümü ile ortaya çıkan yenilikten birçok ipucu gösterildi. Ortaya çıkan ipuçlarına göre Colombus sistemi çift dokunuş ile “ekran fotoğrafı alma, son uygulamaları görüntüleme” gibi birtakım işlevleri yerine getirebiliyor. Bunu yaparken de cihazın içerisindeki akselometre ve jiroskopları kullanıyor.
Colombus şu an için sadece Pixel 3 XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL cihazlarında deneyimlenebiliyor. Yukarıdan da videosunu izleyebileceğiniz fonksiyon bir hayli yaratıcı olmuş gözüküyor .
Colombus sisteminden öğrendiğimize göre oluşturulan yazılım, her koşulda çalışabiliyor. İster telefonunuzun ekranını kapatın, ister kamerayı açın. Tüm fonksiyonlara göre programlanabiliyor. Bunları yaparken de herhangi bir gereksiz şarj tüketimi cihazın gerçekleşmiyor.
Ek olarak yeni hareket sistemiyle ilgili tüm detayları aşağıda bulabilirsiniz;
- Kamera açma.
- Alarmı susturma.
- Google Asistan’ı başlatma.
- Müziği oynatma ve durdurma.
- Gelen aramayı sessize alma.
- Kronometreyi kapatma.
- Ek olarak kullanıcıların insiyatifine bırakılmış özellikler (Bildirimleri sabitten kaldırma gibi).
XDA’in haberine göre bu özellik donanımsal olarak Pixel 2’den beri Google’ın üretmiş olduğu cihazlarda bulunuyor. Ama tabii ki firmanın resmi olarak yazılımsal destek vereceğini açıklaması gerekiyor. Yine de geliştiriciler bir şekilde cihazlara bu güzel özelliği eklemenin bir yolunu bulacaklardır.
Genel
Google I/O tamamen iptal edildi!
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl Google I/O geliştiriciler konferansı olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda etkinliğin internet üzerinde çevrim içi yayınlanacağını duyuran şirket son gelişmeler ile birlikte etkinliği iptal ettiklerini açıkladı.
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Google I/O geliştiriciler konferansı bu yıl gerçekleşmeyecek!
Google dünya genelinde hızla yayılan Corona virüs salgını nedeniyle yıl içerisindeki en büyük etkinliği olan Google I/ O 2020’yi tamamen iptal etti. Mart ayının başında yaptığı açıklamada etkinliğin internet üzerinden gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Ancak artan vaka sayısı nedeniyle Amerika’nın California eyaleti virüsün yayılmasını önlemek amaçlı birçok kısıtlama yayınladı. Bu kurallar dahilinde Google etkinliğini internet üzerinden dahi gerçekleştiremeyeceklerini açıkladı.
Google yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda endişe duyuyoruz ve virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlara uyarak Google I/O geliştiriciler konferansını bu yıl gerçekleştiremeyeceğiz.”
Google I/O etkinliğinin web sitesinde yapılan açıklamada “Şu anda insanlara yardım edebilmek için dikkatimizi hepimizin karşılaştığı bu güçlüğe odaklı tutmalıyız.” ifadesi yer aldı. Google son gelişmeler sonrasında platform güncellemelerini geliştiriciler ile paylaşmak için blogları ve topluluk forumlarını kullanacaklarını belirtti.
Google geçtiğimiz yıllarda I/O geliştiriciler etkinliğinde genellikle Android ve diğer Google hizmetlerine gelen güncellemeleri tanıtmıştı. Bunların yanı sıra bu etkinlikte yeni donanımlar tanıttıklarını da sık sık görmüştük. Etkinliğin tamamen iptal olmasından sonra bu gibi yeni gelişmeleri ne zaman duyuracakları henüz netlik kazanmadı.
Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda birçok teknoloji konferansı iptal edildi veya ertelendi. Bunların içerisinde yine Google’a ait kurumsal odaklı Cloud Next konferansı süresiz olarak ertelendi. Apple 13 Mart’ta 2020 Worldwide Developers Conference’ı (Dünya genelinde geliştiriciler konferansı) internet üzerinden gerçekleştireceğini duyurdu. Son olarak Facebook ve Microsoft bahar geliştiriciler konferansının yüz yüze iletişim gerektiren bölümlerini iptal etti.