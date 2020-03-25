Google, Koronavirüs için özel sayfa hazırladı!

Google Unity ile işbirliğine giderek bağımsız oyun geliştiricilerin Google Stadia platformuna oyun geliştirmelerini kolaylaştırmak için hazırladığı uygulaması Stadia Makers’ı duyurdu.

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Google bağımsız oyun geliştiricileri için Stadia Makers’ı duyurdu!

Tüm dünyada etkileri giderek artan COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) iptal edildi. Bu etkinlikte duyurulması planlanan yenilikler firmalar tarafından farklı şekillerde kullanıcılara ulaştırılıyor. Google bugün Oyun Geliştiricileri Zirvesi (GGDS) adı altında internet üzerinden bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yapılan duyurular arasında en çok dikkat çeken Stadia Makers oldu. Google bu yeni programı ile bağımsız oyun geliştiricilerin oyunlarını Stadia platformu için geliştirmelerini kolaylaştırmak istiyor.

Stadia Makers’ı geliştirmek için Google Unity ile işbirliğine gitti. Eğer programın bir parçası olmak istiyorsanız Unity 2019.3 ve sonrası sürümleri kullanıyor olmalısınız. Ayrıca Google çoğunlukla 2020 veya 2021’de piyasaya sürülecek oyunlarla ilgilenecek gibi görünüyor.

Stadia Makers oyun geliştiricilere birçok avantaj sunuyor. İlk olarak program dahilinde Unity’deki uzmanlardan teknik destek alabileceksiniz. Stadia Maker üyeleri geliştirici kitlerine de ücretsiz olarak ulaşabilecek. Geliştiricilere temin edilecek kit sayısı ekibin büyüklüğü ve yapısına bağlı olarak 5 adede kadar olacak. Son olarak Google geliştirici maliyetlerine destekte bulunacağını açıkladı ancak şu an için maliyetlerin ne kadarını karşılayacağı konusunda kesin bir bilgi yok.

Tüm bunların yanı sıra çok oyunculu oyunlar geliştiren geliştiriciler sadece Stadia için geliştirilmek zorunda olmadan Google Cloud oyun sunucularını da kullanabilecekler. Google’ın oyun sunucuları mimarisi ve üzerine kurulduğu platformu itibariyle kullanıcılara küresel bir tecrübe sunma özelliğine sahip ve bu çok oyunculu oyun geliştiriciler için oldukça önemli.

Eğer Stadia Makers programı ile ilgiliyseniz buradan başvurabilirsiniz.