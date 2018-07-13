Koogeek Apple HomeKit Uyumlu Kapı/Pencere Alıcısı

Akıllı sağlık ve ev ürünleri sunan Koogeek firması, Apple HomeKit uyumlu LED ampül ve duvar prizi seçeneklerinden sonra kapı ve pencerelere takılabilir alıcıyı geliştirdi. DW1 adı verilen bu ürün basit biçimde açılma ve kapanma anlarında tetikleme sinyali gönderiyor. Aynı zamanda bu değişimlerin kaydını tutuyor. Aynı mekana birden fazla alıcı eklemek mümkün.

İki parçadan oluşan set sadece beyaz renkte sunuluyor. Apple HomeKit onayı alınabilmesi için kablosuz bağlantının güvenli biçimde şifrelenmiş olması şart.

Kutudan ürün dışında kullanma kılavuzu, reset iğnesi ve ek yapışkanlar çıkmakta.

Plastik malzemeli cihaz son derece ufak boyutlarda. 46 x 33 x 17.1 mm gelen cihazın ağırlığı sadece 19.6 gram. Üst kısımda yeşil yanan durum LED’i mevcut.

Diğer kısma yapıştırılan mıknatıs içeren tetikleme modülü daha da ufak. 26 x 12 x 9.2 mm boyutlarında ve ağırlık sadece 11.1 gram. Çalışma aralığı 10-60C.

Bu şekilde yan yana geldiklerinde sistem kapalı duruma geçiyor. Çalışabilmesi için alıcı içindeki CR2450 3V/250 mAh bataryanın dolu olması yeterli. Kutudan batarya takılı çıkıyor.

AppStore üzerinden Koogeek özel My Home uygulamasını indirin ve kurun. Koogeek HomeKit cihazlarınızı kolayca ekleme ve kontrol etme olanağı veriyor. Bu model için öncelikle telefondaki Bluetooth açılmak zorunda.

DW1 adına tıklayıp özelliklerini görebiliyoruz. Batarya doluluk yüzde 100 ve firmware sürümü 2.1.2 olmakla birlikte güncelleme olanağı var. Log ise ne zaman açılmış ve kapanmış kaydını tutuyor.

Ardından senaryolar belirleyebilirsiniz. Örneğin alıcı yani kapı açıldığında odadaki lamba otomatik olarak yansın ve parlaklığı yüzde 100 olsun.

Ardından Apple Home uygulamasına girince benzer biçimde HomeKit onaylı cihazların listesini görebiliyoruz. Buradan da durum kontrolü ve senaryo düzenlemesi yapılabiliyor.

Hızlı erişim adına iOS içinde alt kenardan yukarı çekip kontrol merkezini açabilir ve ardından HomeKit cihazlarını görüp takip edebilirsiniz.

DW1 alıcıya tıklayıp kapının açık durumda olduğunu görebiliyoruz ve gerekirse detaylara erişebiliyoruz. Ayarladığımız biçimde kapı açılınca odadaki lamba otomatik olarak yandı.

20.99 dolar olan ürünün satış linki: https://www.tomtop.com/p-dw1.html