KONAMI, PES 2018 İle Arsenal’in de Resmi Partneri Oldu!

Her ne kadar eğlenceli olsa da lisans sorunlarıyla cebelleşen PES serisi için çalışmalarını sürdüren KONAMI, şimdi de Arsenal ile anlaştı.

Tüm dünyada halen kıyaslama unsuru olan PES ve FIFA serilerinde FIFA’nın en büyük kozu olan lisans konusunda KONAMI açığı kapatmak için çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Barcelona, Borussia Dortmund ve Liverpool ile resmi partnerlik anlaşması yapan Japon oyun devi, PES 2018 için bu skalayı genişletiyor.

Bu yıl içerisinde duyurulan İtalyan devleri Inter ve Milan’ın ardından bir İngiliz kulübü ile de partnerlik anlaşması yapan firma, artık Arsenal’in de resmi partneri oldu.

Partnerlik İle Lisans Farkı Nedir?

Eğer “E zaten Arsenal lisanslı olarak vardı?” diye düşünecek olursanız hemen açıklayalım. Partnerlik anlaşması daha kapsamlı oluyor. Sadece logo ve kadro kullanımını kapsayan lisans anlaşmasının yanı sıra 3D oyuncu yüz taraması ile oldukça gerçekçi bir futbolcu görüntüsü çizecek olan partnerlilk hizmeti ile aynı zamanda bu partner takımların stadyumları da oyuna ekleniyor.

Böylece parneri olduğu Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool, Villereal, Fulham, Flamengo, Rive Plate, Palmeiras, Colo Colo, Inter, Milan ve Arsenal gibi takımlarda forma kalitesi, oyuncu yüzleri ve stadyumlar özel çalışılmış olarak gelecek.

Arsenal anlaşması için ayrı bir güncelleme yayınlayacak olan KONAMI, bu data güncellemesinin ardından Arsenal takım oyuncularını daha gerçekçi yüzler ve harika bir Emirates Stadı atmosferi oyuna eklenmiş olacak.