Kod kırıcı Alan Turing, yeni £50’un üzerinde olacak

Alan Turing, milyonlarca insanın hayatını kurtaran bir II. Dünya Savaşı kahramanı, İngiltere’nin yeni 50 poundluk parasına basılacak. Bilgisayar bilimcisi Turing, 2021’den itibaren piyasaya girecek olan 50 sterlinin yeni yüzü olarak İngiltere Merkez Bankası tarafından açıklandı.

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İngiltere Merkez Bankası valisi Mark Carney, Pazartesi günü Manchester’daki Bilim ve Endüstri Müzesi‘nde, “Alan Turing, çalışmaları bugün nasıl yaşadığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olan seçkin bir matematikçiydi. Bilgisayar bilimi, yapay zekanın babası, bir savaş kahramanı olarak katkıları çok çeşitli ve zorluydu. Turing, omuzlarının çok üzerinde duran bir dev” açıklamasında bulundu.

Turing, II. Dünya Savaşı sırasında Bletchley Park‘taki Nazi mesajlarını deşifre etmeye çalışan bir kod kırıcı olarak görev aldı. Savaşın uzunluğunu önemli ölçüde kısaltmasına ve bunun sonucunda milyonlarca insanın hayatının kurtarılmasına yardım etti.

Alan Turing’i konu alan 2014 tarihli “The Imitation Game” (Enigma) filminde başkarakteri Benedict Cumberbatch oynadı. Öncü bilim adamı, bilgisayar geliştirmede ve yapay zeka hakkında erken düşünmede önemli bir rol oynadı.

1937‘de, modern hesaplamanın temelini oluşturduğu düşünülen Turing makinesi olarak bilinen bir fikri tanıtan bir makale yayınladı. Ancak savaşın ardından Turing’e eşcinsel olduğu için zulmedildi, 1967’de İngiltere’de suç duyurusunda bulunuldu. Mahkumiyetinin ardından, kimyasal olarak hadım edildi, Hükümet İletişim merkezi (GCHQ) için çalışmasına engel olundu ve 1954’te intihar nedeniyle öldü.