Fransız ordusu geleceği tahmin etmek için ekip kuruyor

Fransız ordusu bilim kurgu yazarlarına danışarak geleceği tahmin edecek yeni bir ekip kuruyor. ‘Kırmızı Takım’ adı verilen ekip, gelecekte kullanılacak teknolojileri öngörmeye çalışacak.

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Fransa, ordusuna destek olacak yeni bir takım kuruyor. Kırmızı Takım adı verilen bu ekip bilim kurgu yazarları ile ortak çalışma yüretecek. Gelecekte olması düşünülen olaylar ve teknolojik gelişmeleri ordu ile paylaşacak ve ülkenin geleceğinde önemli rol oynayacak. “Savunma İnovasyon Ajansı (DIA)” nın yayınladığı yeni raporda konu ile ilgili olarak ‘ Hayalperestler askeri stratejistlerin düşünemeyebileceği parçalanma senaryolarını öngörebilecekler.’ dedi.

Kırmızı takım kurulma sürecinde Fransa, teknolojik gelişmelere ordu da ayak uydurduğunu pazar günü Paris’te askeri kutlamalarında halka göstermişti. 40 yaşındaki Fransız girişimci Franky Zapata tarafından geliştirilen uçan kaykay silahlı personel ile halkın beğenisine sunulmuştu. Bastille gününde kullanan bir başka teknolojik silah ise Nerod F5 oldu. Fransız askerleri bu silah ile birlikte droneların frekans sistemine etki edip, imha edebilecek. Teknolojik cihazların ön planda olduğu gösteriden sonra ise Fransa Başkanı Emmanuel Macron ‘ Modern ve inovatif ordumuzla gurur duyuyorum.’ dedi.

Kırmızı Takım nedir ?

Fransa’nın kuracağı ‘Kırmızı Takım’ bilim kurgu yazarlığı yapan dört veya beş kişiden oluşacak gelecek öngörüsü bir ekip olacak. Bu ekip canlandırma ve farklı birçok teknik ile gelecekteki terör örgütlerinin veya yabancı devletlerin sahip olacağı gelişmiş teknolojiye sahip cihazları öngörecek. Ayrıca Fransa Savunma Bakanı Florence Parly gelecekteki askeri inovasyonlar için ‘ Bu yarışta tüm kozları elimizde bulunuyor.’ demişti.

Bilim kurgu ile neler gerçek oldu?

Aya iniş : Bilim kurgu sayesinde aya iniş projesi 104 yıl önce Jules Verne’nin yazdığı ‘Aya yolculuk’ romanı ile başladı. Bu romanda ABD’nin Florida eyaletinde üç insan bir uzay aracı ile aya gönderiliyordu.

Video telefonlar : Avusturyalı-Alman yönetmen Fritz Lang’ın çektiği 1927 yapım Metropolis filmi geleceğe ayna tutan en önemli film örneklerinden biridir. Film içerisinde telefon ile konuşan karakterin önünde ekran bulunuyordu. Bundan seneler sonra ise bilim kurgu gerçeğe dönüştü.

Atom bombası : HG Wells 1914 yılında The World Set Free adlı romanı ile atom bombasını tahmin etti. Günün atom bilimine dayandırarak ‘patlayan bombaları ‘belirsiz’ olarak nitelendirdi.

Kaynak : BBC