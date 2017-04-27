Suç Karşıtı Robot Knightscope K5’e Saldıran Sarhoş Göz Altına Alındı

Gelecek kesinlikle robotlarla dolu olacak ve robo-insan ya da humanoid diyebileceğimiz Knightscope K5 bu geleceğin öncüsü.

136 kilogram ağırlığındaki Knightscope K5 şimdiden güvenliğimiz için yollarda dolaşmaya başladı bile. Daha önce yanlışlıkla bir bebeğin ayağını ezen robot bu seferde alkollü birinin göz altına alınmasına sebep oldu.

Neyseki robotun bu sefer bir suçu bulunmuyor. 41 yaşındaki Jason Sylvain isimli kişi K5 park alanında gezerken robota saldırdı ve üzerini çizmeye başladı. K5 tekrardan göreve döndü ancak Sylvain için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Daha önce Japonya’da da bu tarz robotlar günlük kullanımda denenmişti. Ancak alışveriş merkezindeki çocukların aileleri ortalıkta yokken robotu tekmelediği, yumrukladığı ve ona çeşitli isimler taktığı ortaya çıktı. Robotlar insanlara 1.4 metreden fazla yaklaşmayacak şekilde tasarlanıyor ancak görünen o ki bu uygulama sarhoşlara ve çocuklara da getirilmeli.