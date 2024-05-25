Knight Online Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) tam 750 bin TL değerinde ceza yedi. Knight Online Türkiye’nin işletmecisine KVKK tarafından verilen 750 bin TL’lik ceza, oyuncuların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde işlenmesinden kaynaklanıyor. KVKK, oyunculara ait kişisel verilerin, açık rıza olmadan yurt dışına aktarılmasına izin veren politikaların ve anti hile yazılımının kişisel bilgilere erişimini içeren uygulamaların hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Knight Online Türkiye’ye KVKK 750 Bin TL Ceza Kesti!

KVKK’nın verdiği ceza, Knight Online Türkiye’nin internet sitesindeki “Aydınlatma Metni”, “Çerez Politikası” ve “Gizlilik Politikası” metinlerindeki eksikliklerin ve hukuka aykırı uygulamaların tespit edilmesi üzerine geldi. Oyunculara tercih seçeneği sunulmaması ve çerezlerin reddedilememesi gibi önemli noktalar, KVKK’nın ihlal olarak değerlendirdiği unsurlar arasında yer alıyor. Bununla beraber anti-hile yazılımlarının cihazda ihtiyacı olmayan dosyalara da erişebildiği söyleniyor. Bu da KVKK cephesinin itiraz ettiği noktalardan biri.

Ceza sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacak; şirketin internet sitesindeki metinlerin mevzuata uygun hale getirilmesi gerekecek. Ayrıca, kullanıcı verilerinin yurt dışına aktarımıyla ilgili düzenlemeler yapılacak ve oyunculardan açık rıza alınması sağlanacak. Bu gibi adımlara, kullanıcıların kişisel verilerinin daha etkin şekilde korunması planlanıyor. Ülkemizde düzenleyici kurumların bu denli dikkatli olması iyi bir şey.

Knight Online Türkiye’nin KVKK’nın verdiği ceza sonrasında yapması gereken düzenlemelerin detayları hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, oyuncuların kişisel verilerinin korunması ve gizliliğin sağlanması adına atılacak adımların yakından takip edilmesi bekleniyor. Bu gelişme, oyun sektöründe veri koruma ve kullanıcı gizliliği konularının önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Knight Online bundan sonra ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!