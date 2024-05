Deadpool Wolverine filmine telefonuyla girmek isteyenler iki kere düşünecek. Deadpool ve Wolverine’in birlikte yer aldığı yeni reklam filmi, sinema salonlarında izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bu filme telefonunuzu sessize almadan giderseniz Wolverine size küfür edecek.

Sinema tutkunları, Deadpool ve Wolverine’in bir araya geleceği bu yeni filme büyük bir ilgi gösteriyor. Yakında vizyona girecek olan filmin, 2024 yılının en iyi filmleri arasında olacağı şimdiden kesinleşti. Son reklam filmi de bunu doğruluyor. Deadpool Wolverine filminde telefonunu sessize almayanlar ilginç bir sürpriz ile karşılaşacak.

Filmin yapımcı ekibi, hayranlarını daha da heyecanlandırmak için dünya genelindeki sinema salonlarında yeni bir reklam filmi yayınlamaya başladı. Bu reklam filmi, Deadpool ve Wolverine’in yer aldığı eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çekici bir içerik sunuyor. Deadpool Wolverine reklam filminde, izleyicilerden telefonlarını sessize almaları isteniyor. Telefonunu sessize almayanlara ise ciddi bir uyarı var.

#DeadpoolandWolverine AMC movie theater AD that will play before movies now. pic.twitter.com/7c7WHlMaSN

— Tristan (@OT_Tristan) May 23, 2024