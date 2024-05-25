Deadpool Wolverine filmine telefonuyla girmek isteyenler iki kere düşünecek. Deadpool ve Wolverine’in birlikte yer aldığı yeni reklam filmi, sinema salonlarında izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Bu filme telefonunuzu sessize almadan giderseniz Wolverine size küfür edecek.

Deadpool Wolverine Filminde Telefonunuzu Sessize Almazsanız Küfür Yiyeceksiniz!

Sinema tutkunları, Deadpool ve Wolverine’in bir araya geleceği bu yeni filme büyük bir ilgi gösteriyor. Yakında vizyona girecek olan filmin, 2024 yılının en iyi filmleri arasında olacağı şimdiden kesinleşti. Son reklam filmi de bunu doğruluyor. Deadpool Wolverine filminde telefonunu sessize almayanlar ilginç bir sürpriz ile karşılaşacak.

Filmin yapımcı ekibi, hayranlarını daha da heyecanlandırmak için dünya genelindeki sinema salonlarında yeni bir reklam filmi yayınlamaya başladı. Bu reklam filmi, Deadpool ve Wolverine’in yer aldığı eğlenceli ve bir o kadar da dikkat çekici bir içerik sunuyor. Deadpool Wolverine reklam filminde, izleyicilerden telefonlarını sessize almaları isteniyor. Telefonunu sessize almayanlara ise ciddi bir uyarı var.

#DeadpoolandWolverine AMC movie theater AD that will play before movies now. pic.twitter.com/7c7WHlMaSN — Tristan (@OT_Tristan) May 23, 2024



Reklam filminde Deadpool ve Wolverine, sinema salonundaki izleyicilere telefonlarını sessize almaları gerektiğini hatırlatıyor. Ancak Wolverine, bu uyarıyı yaparken alışılmışın dışında bir dil kullanıyor ve telefonunu susturmayan izleyicilere küfür ediyor. Bu sıra dışı yaklaşım, izleyicilere hem kahkaha attırıyor hem de dikkati çekmeyi başarıyor.

Deadpool ve Wolverine Konusu Ne? Ne Zaman Vizyona Girecek?

Deadpool ve Wolverine, sinema dünyasının en sevilen iki anti-kahramanı olarak biliniyor. Deadpool ve Wolverine konusu ise oldukça ilginç. Oldukça farklı karakterlere sahip bu iki kahraman, yeni filmde ortak bir düşmanı alt etmek için güçlerini birleştiriyor. Bu hikaye, izleyicilere aksiyon dolu sahneler ve bolca mizah sunmayı vaat ediyor.

Deadpool ve Wolverine ne zaman vizyona girecek diye soranlara da cevap verelim. Film, 26 Temmuz’da küresel çapta vizyona girecek. Deadpool’un kendine has mizah anlayışı ve Wolverine’in sert duruşu, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak. İki süper kahramanın bir araya gelmesi, hayran kitlesi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Deadpool ve Wolverine’in yer aldığı bu reklam filmi, filmin tanıtım sürecinde önemli bir rol oynuyor. Sinema salonlarındaki izleyicilere yapılan bu sıra dışı uyarı, filmin eğlenceli ve benzersiz tarzını yansıtıyor. Bu yaklaşım, Deadpool Wolverine hayranlarını daha da heyecanlandırarak filmin çıkış tarihini sabırsızlıkla beklemelerine neden oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni film nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!