Klasik saat mi, akıllı saat mi? (VIDEO)

Uzun zamandan sonra geri dönen Ford Bronco efsanesi, küçük kardeşleri Bronco Sport ile şehir kullanımına daha elverişli bir seçenek sunuyor. Büyük Bronco’lardan daha küçük hacimli motorları ile ülkemiz pazarında görme ihtimalimiz oldukça da yüksek.

Yollarda sıklıkla gördüğümüz crossover araçlardan biraz daha çetin ceviz bir araç arayanlara hitap ediyor Bronco Sport. Tasarım olarak büyük Bronco’lara benzer haliyle, kompakt SUV sınıfına üst düzey arazi kabiliyetini getiriyor.

Ford, modeli geliştirirken kapsamlı araştırmalar yaptı ve (kullanıcı forumlarını gizlice takip etmek dahi) birçok kişinin yeni Bronco’larda efsane modelde yer alan “ruh ve kimliğin korunması” düşüncesinde anlaştığını gördü. Bu yüzden orijinal Bronco ile “basit ama işlevsel” şeklinde bir bağ bulunuyor yeni Bronco ailesinde.

Yeni Bronco ailesinin tamamı aynı kişiler tarafından tasarlandığı için, her ne kadar farklı modeller olsa da benzer tasarım detayları görmek mümkün. Bronco Sport, dairesel farlarla çevrili bir “kapsül kartuş ızgara” tasarımı buna en büyük kanıt.

Dış tasarımda dikkat çeken diğer detaylar ise ön çamurluklarda yer alan hava kanalları ve basamaklı “safari” tarzında bir tavanın yer alması. Tavanın basamaklı tasarımı, aracın yükleme yeteneklerini arttıran bir detay.

Aracın arka tasarımında ise “Bronco Sport” yazısı yer alan cam kapaklı bagaj kapağı yer alıyor. Bu cam kapak sayesinde küçük eşya yüklemeleri için bagajı tamamen açmak yerine, sadece o küçük cam alanı açmak yeterli oluyor.

Yeni Bronco Sport 4387 mm uzunluk, 2088 mm genişlik, 1783-1890 mm yükseklik (basamaklı tavandan dolayı) ve 2670 mm dingil mesafesi şeklinde boyutlara sahip.

Bronco Sport’un kabini

Büyük Bronco’lardaki “basit ve içgüdüsel” kullanışlılık burada da devam ediyor. Fakat güncel Ford SUV’ların iç tasarımı çizgilerinden dolayı yabancılık çekilmiyor. Kabin biraz sade olsa da MOLLE kayışlar, fermuarlı koltuk cepleri ve bagaj kısmında yer alan yerleşik şişe açacağı gibi ilginç detaylar da araçta mevcut.

İlginç detaylar demişken aracın bagaj kapağının iç kısmındaki özel LED projektörler ile 12 metre kareye kadar bir alanı aydınlatmak mümkün. Akşamları dağ başında sokak lambası olmuyor, malum… Ayrıca bagajdaki yıkanabilir kauçuk taban ve 400 W gücündeki dönüştürücü ile birçok cihazı çalıştırmak da mümkün.

Bronco Sport’un motor seçenekleri

Büyük Bronco’larda ülkemiz için pek de uygun olmayan hacimlerde seçenekler mevcuttu. Fakat Bronco Sport ağabeylerinden biraz daha bütçe dostu bir model olarak karşımızda. İki farklı motor seçeneğinden ilki, 181 beygir güç ve 257 Nm torka sahip üç silindirli 1.5 litre EcoBoost ünite. Diğeri ise biraz daha güçlü olan 245 beygir güç ve 372 Nm torka sahip 2.0 litre EcoBoost ünite. Her iki motor seçeneği de sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Fakat 2.0 litrelik motoru aldığınız zaman direksiyon arkası vites kulakçıklı SelectShift sistem bulunuyor.

Unutmayın: O bir Bronco!

Bronco adını ağabeyleri gibi gururla taşıyacağından hiç bir şüpheniz olmasın. GOAT ( Goes Over Any Terrain) sistemi minik Bronco’da da yer alıyor. Böylelikle o da arazide iddialı bir hale geliyor. GOAT sistemi Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Kum dahil olmak üzere yedi farklı çeşitte sürüş modu barındıran bir sistem.

Aracın off-road özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Trail Control adı verilen sistem de küçük Bronco’da var. Bu sistem etkinleştirildiğinde araç ileriye yönde 32 km/s hıza, geri yönde 6 km/s hıza kadar otomatik olarak gaz verebiliyor. Bu sistem ile arazi yolculuklarında sürücünün, gaz pedalından çok direksiyona odaklanması amaçlanmış. Ayrıca araçta off-road kamerası da bulunuyor. Bilgi-eğlence ekranında canlı bir şekilde etrafınızda ne olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz.

“Tarla tapan değil, ciddi off-road insanıyım” diyenler için ise Bronco Sport Badlands ve First Edition var. Her ikisi de diferansiyel kilitli, özel ikiz debriyajlı, arkadan çekişli olan biraz daha gelişmiş bir 4×4 sistemine sahip.

Bu özel donanımlarda ayrıca, daha büyük monotüp süspansiyonlar, daha yumuşak yaylar ve toleransı biraz daha yükseltilmiş kaydırma çubukları bulunuyor. Ek gövde altı koruması, ek GOAT modları (çamur ve kaya tarama) ve 28,5 veya 29 inçlik lastiklere sahip 17 inç boyutlu jantlar da Badlands ve First Edition paketlerinde bulunuyor.

Aracı tabiri caizse “full+full” haliyle off-road canavarı donanımlarıyla alırsanız, Jeep Compass Trailhawk‘ı alaşağı etmek mümkün. 224 mm yerden yüksekliği, 30.4 derece yaklaşma, 33,1 derece gidiş ve 20,4 derece kesme açısına sahip araç, 599 mm derinliğe kadar olan sudan geçebiliyor.

ABD’de 28 bin $’dan başlayan bir fiyattan satılması beklenen Bronco Sport’un, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Fakat sahip olduğu küçük hacimli motorları ile Avrupa’da kendine yer bulabilir, haliyle ülkemize de gelebilir.

