Kitap Dostum uygulaması kullanıcı sayısını artırıyor!

Kitap Dostum uygulaması her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Kendi sosyal ağını kuran Kitap Dostum platformu, kitap ile teknolojiyi ortak noktada buluşturdu.

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Kitap Dostum uygulaması nedir ve ne zaman kuruldu?

Kitap Dostum uygulaması kendisini “Türkiye’nin kitap odaklı sosyal ağı” olarak tanımlıyor. 2016 yılının Aralık ayında bu doğrultuda kurulan sosyal ağın temelleri Dr. Adem Aydın ve ortakları tarafından atıldı. Uygulama içerisindeki sosyal ağda her şey kitaplar etrafında dönmekte.

Kitapseverler uygulama içerisinde kendi profillerini oluşturabiliyorlar ve şimdiye dek okumuş oldukları kitapları profillerindeki kendilerine ait dijital kütüphanelerine kaydederek gerekli zamanlarda kontrol etmek üzere listeleyebiliyorlar. Ayrıca dijital kütüphanelerine kitaplarını eklerken kolaylık olması açısından uygulamaya barkod okuyucu entegre edilmiş. İlk kez profil açan kitapseverlerin bir kitaplık dolusu kitabı, dijital kütüphanelerine aktarmaları birkaç dakikalarını alıyor.

Bunların da ötesinde kitapseverler sosyal ağ içinde yaşadıkları illere göre, beğendikleri kitap türlerine göre ve daha birçok kıstasa göre kitap topluluk sayfaları açabiliyor ve bu topluluklarda kitap paylaşımları yapabiliyorlar. Okumuş oldukları kitaplar hakkında görüşlerini yazıp diğer kitapseverlerin de fikir edinmelerini sağlayabiliyor ve bilgi alışverişi yapabiliyorlar. Tıpkı Twitter ve Facebook gibi zaman tüneli şeklinde tasarlanmış bir ana sayfası olan sosyal ağda, takip ettikleri kitapseverlerin ve toplulukların yaptıkları paylaşım, kitap alıntısı ve görseller bu zaman tüneline düşüyor ve kitapseverler etkileşimde oldukları kişilerin paylaşımlarını anlık olarak takip edebiliyorlar.

Kitap Dostum Kütüphanesi ve kitap takası sistemi nasıl çalışıyor?

Uygulama içerisinde Kitap Dostum platformunun kurmuş olduğu “Kitap Dostum Kütüphanesi” adlı bir kütüphane bulunmakta. Kitapseverler ellerinde bulunan kitapları, Kitap Dostum Kütüphanesi’nde mevcutta bulunan ve listelenen kitaplardan diledikleri ile ücretsiz takas edebiliyorlar. Takas etmek istedikleri kitabı ve karşılığında yollayacakları kitabı sisteme girdikten sonra, Kitap Dostum platformunun kendilerine verdiği kargo kodu ile kendi kitaplarını ücretsiz yollayıp; yine Kitap Dostum Kütühanesi’nin yolladığı kitabı ücretsiz kargo ile alabiliyorlar. Şayet takas etmek istedikleri kitap, Kitap Dostum Kütüphanesi’nde yok ise; bu sefer de katılmış oldukları topluluklardaki kitapseverler ile etkileşime geçip, kargo ücretini kendileri karşılamak koşulu ile yine kitaplarını takas edebiliyorlar.

Kitap Dostum sosyal ağının internet sitesinde yer alan bilgiye göre sosyal ağ, 40.000+ kullanıcı ve 15.000+ takas işlemine ev sahipliği yapmış. Giderek kullanıcı sayısını artıran ve hedefi insanlara kitabı kolayca ulaştırabilmek olan sosyal ağın, Twitter gibi sosyal ağlarda da son günlerde popülerliği artıyor.

Kitapseverler, IOS ve Android cihazlar için ilgili uygulama mağazalarından indirebildikleri uygulama ile Kitap Dostum sosyal ağını ücretsiz şekilde kullanmaya başlayabiliyorlar.

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