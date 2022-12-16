Saç şekillendirmenin öncü markası BaByliss’in ileri mühendislik teknikleri ve yüksek teknolojiyle geliştirdiği yeni saç şekillendiricileri, hayallerindeki saça kavuşmak isteyenlere ve yeni yıl için herkesi mutlu edecek bir hediye arayanlara yeni ve zahmetsiz bir yol sunuyor. Yeni BaByliss Hydro-Fusion Saç Kurutma Makinesi ve Hydro-Fusion Hava Üflemeli Saç Şekillendiricisi, teknolojiyi BaByliss’in yenilikçi stil uzmanlığıyla buluşturarak, kullanıcılarına kuaför salonunda elde edebileceği sonuçları evlerinin konforlu ortamında sağlıyor.

Saçları nemlendirirken şekillendiriyor

BaByliss Hydro-Fusion Saç Kurutma Makinesi, saçları kuruturken bakım yaparak parlak görünmesini sağlıyor ve kabarmasını engelliyor, saçları yumuşatarak neme doyuruyor. Saçları nemlendirmek ve elektriklenmeyi engellemek için negatif ve pozitif iyonları birleştirerek bir nem dengeleme sistemi oluşturan Gelişmiş Plazma Teknolojisi, 2100 W yüksek performanslı saç kurutma makinesine saçlara pürüzsüz bir görünüm sağlamanın yanında güçlü ve hızlı kurutma imkanı sağlıyor.

Hydro-Fusion Döner Başlıklı Saç Şekillendirici Fırça, saçları şekillendirirken nemlendiriyor, pürüzsüz bir parlaklık sağlıyor. Saça nem kazandıran Gelişmiş Plazma İyon Teknolojisine sahip ürünün, 700 W yüksek performanslı, 50 mm çapında çift yöne dönebilen bir fırçası bulunuyor.

Bakımlı saçlara hava formülü

BaByliss Saç Şekillendirici Fırça serisinden Big Hair ve Air Styler modelleri, kullanıcıların istediği saç tipini sıcak havayı kullanarak uyguluyor, değiştirilebilir fırçaları sayesinde her saç tipine uygun kullanım sunuyor. İyon teknolojisiyle saçların elektriklenmesinin de önüne geçen ürünler, saçı kavrayarak yaptığı şekillendirme işleminde kuaför salonu kalitesini tüketiciye sunuyor.

BaByliss Saç Şekillendirici Fırça serisindeki Big Hair Dual (AS950E) farklı kalınlıklarda iki adet çift yöne dönebilen yumuşak uçlu fırçası ile saçlara hacim eklemek, hareket yaratmak ve her uzunluktaki saçı fırçalamak için ideal. 2 sıcaklık ve 1 soğuk hava ayarı bulunan ürün, iyon teknolojisi sayesinde saçların elektriklenmesini de engelliyor.

Tam 4 adet değiştirilebilir başlığı bulunan Air Styler (AS136E) modeli, kullanıcıların istediği saç modelini zahmetsizce uygulamalarını sağlıyor. Saçlara dolgunluk veren 50 mm çapında termal fırça, yumuşak bukleler oluşturabilen konik kıvırma başlığı, saçları kuruturken ipeksi bir parlaklık saçlayan ön kurutmalı yoğunlaştırıcı başlık ve saçlara köklerinden itibaren hacim sağlayan tarama fırçası ile saç şekillendirmeye dair tüm ihtiyaçlarınızı tek ürünle karşılamak mümkün. 1000 Watt’lık güçlü motor ve elektriklenmeyi önleyen iyon teknolojisi, AS136E’yi vazgeçilmez saç şekillendirme ürününüz haline getirecek.

Erkekler için tek ürün ile üstün saç kesimi ve kolay vücut bakımı

Markanın Japon çeliği kullanılarak imal edilen erkek saç & sakal kesme ve şekillendirme ürün ailesi de alanının en çok tercih edilenleri arasında bulunuyor. BaByliss MT996E Super-X Metal 14 Başlıklı Yüz&Vücut Bakım Kiti, baştan sona erkek bakımı için mükemmel bir çözüm sağlıyor. Üstün saç kesimi, kolay vücut bakımı ile sakal ve kirli sakalın günlük bakımı için tasarlanmış cihaz, şık ve sağlam metal sapı ve olağanüstü yapı kalitesine sahip 14 farklı başlık ile geliyor. Dilediğiniz gibi ıslak ve kuru kullanım için %100 su geçirmez olan BaByliss MT996E, olağanüstü lityum iyon teknolojisi sayesinde 3 saatlik şarj ile 5 saat, 20 dakika hızlı şarj ile de 40 dakika kablosuz kullanım sunuyor. MagFix™ sistemi, değiştirilebilir başlıkları güvenli bir şekilde yerinde tutmak için manyetik kuvvet kullanıyor ve bunları takıp çıkarmayı kolaylaştırıyor.

BaByliss E996E Super X Metal 10 Başlıklı Lityum Saç Kesme makinesi evde profesyonel sonuçlar elde etmenize imkan veriyor. Ultra keskin açıya sahip, yüksek hassasiyetli Japon çeliği bıçakları; tüm saç tiplerinde pürüzsüz, hassas ve hızlı kesme ve kırpma sağlıyor. Mükemmel yapı kalitesi ve sağlam metal tutacağı sayesinde uzun süreli performans sağlamak üzere tasarlanmış cihaz, kolay ve tutarlı kesim ve düzeltme için hassas saç uzunluğu kontrolü sunuyor. Cihaz, 3 saatlik şarj ile 3 saat, 20 dakika hızlı şarj ile de 20 dakika kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Her iki ürün de yer kaplamayan şık saklama çantaları ile erkeklerin vazgeçilmezi olacak.

BaByliss, Türkiye’de, 30. Yılını kutlayan Hakman Elektronik tarafından temsil ediliyor. BaByliss’in ürünlerine www.hakman.com.tr internet sitesinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen e-ticaret siteleri ve mağazalarından ulaşabilirsiniz.