Kirin 990, 6 Eylül’de tanıtılacak!

Kirin 990 işlemcisinin 6 Eylül‘de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağı Huawei tarafından paylaşılan kısa bir tanıtım videosuyla ortaya çıktı.

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Kirin 990 tahmini özellikleri

Huawei‘nin yedi nanometre teknolojisiyle üretilen yeni nesil üst seviye işlemcisi 990‘ın dahili 5G modemle beraber gelmesi bekleniyor. Snapdragon ve Exynos gibi üreticiler işlemcilerinde dahili 5G modeme yer vermeyip bunu akıllı telefon üreticilerinin tercihine bırakmışlardı.

7 nm EUV işlemiyle üretilen işlemcinin % 20 daha fazla transistör yoğunluğuna sahip olacağı ve güç verimliliğinin de daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra işlemcinin 4K 60 fps video kaydına izin vermesi de bekleniyor. Bu sayede Huawei, üst seviye akıllı telefonlarının zayıf karnı olan ve sıkça eleştirilere konu olan video kaydı tarafında da rakipleriyle baş edebilir.

Yeni işlemci, AI (yapay zeka) konusunda da kimi yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Huawei’nin Da Vinci mimarisi ve ARM’in en yeni CPU ve GPU bileşenlerine dayanan gelişmiş bir NPU‘ya sahip olması bekleniyor.

Yeni üst seviye işlemcinin ilk kez Huawei Mate 30 modelinde kullanılması bekleniyor.