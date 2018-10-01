Kirin 980’in Geekbench skoru ortaya çıktı! Apple A12’nin bir adım gerisinde

16 Ekim tarihinde Londra’da tanıtılacak olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro modellerinin ilk Geekbench skorları da ortaya çıktı. Huawei YLA-L29 kod adıyla gözüken telefonda 6 GB bellek görünürken cihazın Mate 20 mi yoksa Mate 20 Pro mu olduğu anlaşılmasa da Kirin 980 yonga setinin ilk sonucu olması ile dikkat çekiyor.

Kirin 980, Geekbech’e göre Apple A12’nin bir adım gerisinde!

Ortaya çıkan ve bugün yapıldığı görülen teste göre tek çekirdekli puanını 3390 olarak elde eden Kirin 980, çoklu çekirdek performansında ise 10.318 puan almayı başarmış. Bu durum Apple A12 Bionic’e göre düşük kalsa da AnTuTu’daki 356.918 puanıyla beraber en güçlü Android skoru oluyor. Apple’ın A12 Bionic işlemcili iPhone Xs modeli Geekbench’te tek çekirdek performansından 4823 puan alırken çoklu çekirdekte ise 11472 puan almayı başarmıştı.

Elbette şu an için ilk test olması açısından direkt olarak bu puanı baz almak yanlış olur. Özellikle telefonun lansmanı ardından final sürümü ile yapılacak testler ve özellikle Huawei Mate 20 Pro’nun alacağı skoru önemsemek gerekecek. Ancak o zaman 7 nm yonga seti savaşında kazananı anlamış olacağız.