Kingston’dan 7’si 1 Arada USB Type C Bağlantı Merkezi: Nucleum

Kingston, 7’si 1 arada Type C USB bağlantı merkezi Nucleum’u duyurdu. Ekstra USB-C ve USB-A girişlerinin yanı sıra HDMI ve SD/microSD kart yuvalarına da sahip olan Nucleum özellikle yeni MacBook modelleri için geliştirilmiş.

Kingston’ın CES 2018’de tanıttığı 7’si 1 arada bağlantı merkezı olan Nucleum, tüketicilerin sahip olduğu fare, klavye ve hatta ikinci montiör gibi ürünleri kullanabilmesi için geliştirildi. Yedi adet girişin tümü aynı anda

kullanılabildiğinden tüketiciler çok daha verimli çalışabiliyor. Nucleum kullanıcıları MacBook’ları güce bağlıyken harici bir sabit disk kullanabiliyor ve iPhone’larını şarj edebiliyor. Buradan hareketle bağlantı portu eksikliği çeken MacBook modelleri başta olmak üzere ultra ince dizüstü bilgisayarlara yönelik üretilen Nucleum, fazla bağlantı portu sayesinde kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak.

USB 3.0 girişleri ile router gibi Wi-Fi cihazları veya kablosuz fare ve klavyeler arasında elektromanyetik girişim (EMI) oluşabiliyor. USB 3.0 veri tayfından kaynaklanan geniş bantlı parazit, 2,4 GHz yayın yapan yakındaki kablosuz radyo alıcılarını etkileyebiliyor. Nucleum’daki EMI özel kaplama ve girişlerin eşsiz konumu sayesinde azaltılmış durumda. USB girişlerinin kaplanmasının yanı sıra USB Type A ve C dizilimleri yanyana yerine karşı karşıya yerleştirildi. Bu da EMI olasılığını azaltıyor. Ayrıca fiziksel konumları sayesinde aralarında boşluk kalan girişler farklı boyutlardaki bağlantıların ve güç adaptörlerinin takılabilmesine yardımcı oluyor.

HDMI çıkışında 4K görüntü desteği sunan, telefon şarj etme işlemleri için güç aktarımı yapabilen, SD ve microSD yuvası sayesinde aynı anda kart bağlantısı da oluşturabileceğiniz Kingston Nucleum, sadece 92 gr ağırlığı ile de oldukça hafif.Nucleum’da 2x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI v1.4, 1x SD ve 1x microSD olmak üzere toplam 7 giriş sağlarken, Tip C portlarında USB v3.1’i destekliyor ve güç aktarımını sağlayabilenm portundan 5C/1.5A güç geçişine olanak tanıyor. Bağlı cihazlara ise 60W’a kadar güç dağımı sunabiliyor.