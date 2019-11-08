Kim Kullanmak İster?
Kim Philips The One TV kullanmak ister? Seride bir ilk!
“Kim Kullanmak İster?” serimizde ilk kez, Philips The One modeliyle birlikte televizyon deneyimini konu edeceğiz. Bu seride toplamda 5 kişi, bir hafta boyunca Philips The One televizyonunu deneyimleyecek ve deneyimlerini YouTube kanalımızda anlatacak.
KATILIM FORMU: https://hwp.to/2Clyu9J
Süreç nasıl işleyecek?
Formatımıza katılmak için yukarıdaki katılım formunu eksik olarak doldurmanız gerekiyor. Katılımcıların 18 yaş üzerinde olması ve İstanbul’da ikamet ediyor olması şart.
Katılımcılar belirlendikten sonra Philips ekibi, evinize gelerek kurulumu gerçekleştirecek ve siz bir hafta boyunca televizyonu deneyimleyeceksiniz. Ardından evinize konuk olacağız ve geçirdiğiniz bir hafta sonrasında televizyonla ilgili tüm deneyimlerinizi anlatacağınız videoyu çekeceğiz.
Philips The One 55PUS7304 modeli neler sunuyor?
Yıl başında tanıtılan The One serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri ‘erişilebilir’ fiyatlarda sunmayı hedefliyor. Serinin “The One” isimlendirmesi de aslında buradan geliyor.
Tasarımsal açıdan Philips’in imzası haline gelen Ambilight aydınlatmalar, üçlü formuyla bu modelde yer alıyor. Bilmeyenler için Ambilight, televizyonun arkasında konumlandırılan ve izlediğiniz görüntüye veya sese göre renk değiştiren LED aydınlatmaları ifade eden bir teknoloji. Bu teknolojinin kullanıcılara sağladığı iki önemli avantaj var. Bunlardan birincisi tabii ki izlediğiniz görüntüye uyumlu bir şekilde LED aydınlatmalar duvara ışık yansıttığı için, gördüğünüz görüntü Ambilight olmayan bir televizyona göre çok daha şık görünüyor. Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise duvardaki renkler ekranınızdaki görüntüyle birleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyük görünüyor.
The One serisinin belki de en önemli artısı, rakiplerinden farklı olarak bütün HDR standartlarını bünyesinde barındırıyor olması. Bu modelde de HDR, HLG, HDR10+ ve Dolby Vision desteklerinin tamamı yer alıyor.
Görüntü kalitesini belirleyen bir diğer unsur ise televizyonun içerisinde yer alan P5 Perfect görüntü motoru. Bu motor; netlik, kontrast ve hareket gibi pekçok alanda görüntüyü analiz ederek anlık olarak görüntünün iyileştirilmesinde görev alıyor.
Kim Kullanmak İster?
Kim Meizu Note 9 kullanmak ister?
“Kim Kullanmak İster?” serimizin yeni konuğu Meizu Note 9 olacak. Toplamda 5 kişi, 1 hafta boyunca Meizu Note 9 kullanacak ve iyi/kötü tüm deneyimlerini kanalımızda anlatacak.
Nasıl katılacaksınız?
Cihazı teslim almak ve daha sonra yine ofisimizde video çekmek için İstanbul’da ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Başvuru için aşağıda paylaştığımız bağlantıdan gerekli bilgileri doldurup başvuru yapmanız yeterli.
Önemli not:
- “Kim Kullanmak İster?” serimize katılabilmek için HWP’nin İstanbul – Kavacık’taki ofisine gelmeniz gerekiyor. Ofisimizin açık adresine ve haritasına web sitemizin İletişim sayfasından (https://hwp.com.tr/iletisim) ulaşabilirsiniz.
- “Kim Kullanmak İster?” videolarını sadece hafta içi mesai saatlerinde çekebiliyoruz. O nedenle günlük yaşamınızın şartları (okul, iş vs) buna uygun değilse lütfen “Ancak hafta sonu gelebilirim”, “Bayram tatilinde gelsem, olur mu?” gibi taleplerde bulunmayın.
- “Kim Kullanmak İster?” serimize katılan arkadaşların (İstanbul içi veya İstanbul dışı) yol ücretlerini karşılamıyoruz ama çaylar şirketten 😉
“Kim Kullanmak İster Formu”
Meizu Note 9’un HepsiBurada’daki satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Kim Kullanmak İster?
Kim Casper VIA G4 kullanmak ister? (VIDEO)
Kim Kullanmak İster? serimizin yeni cihazı Casper VIA G4 olacak. Eğer siz de Casper VIA G4 kullanmak ve daha sonra fikirlerinizi ofisimizde anlatmak istiyorsanız katılım formunu doldurmanız gerekiyor.
“Kim Kullanmak İster Formu”
Nasıl katılacaksınız?
Cihazı teslim almak ve daha sonra yine ofisimizde video çekmek için İstanbul’da ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Başvuru için yukarıda paylaştığımız bağlantıdan gerekli bilgileri doldurup başvuru yapmanız yeterli.