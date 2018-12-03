Kesintisiz internet sunan Mesh teknolojisine geçmek için 7 neden

WiFi bağlantılarında kesintisiz internet bağlantısı sunan Mesh teknolojisi hangi durumlar ve ortamlar için gerekli? Detayları haberimizde.

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Son dönemde WiFi alanında öne çıkan teknolojilerin başında ‘Mesh Teknolojisi’ geliyor. Mesh teknolojisine sahip ağ ürünleri ile WiFi konusunda birden çok sorunu –adeta sihirli bir dokunuşla- çözmek mümkün oluyor. Mesh teknolojili ürünler her ev ve kullanıcı için gerekli mi? Bu ürünler hangi durumlarda kullanılmalı? Mesh teknolojisi için Deco isimli oldukça başarılı ürünlere sahip olan ağ teknoloji devlerinden TP-Link, Mesh teknolojisinin gerekliliğini 7 maddede açıklıyor.

Mesh teknolojisi neden gerekli

WiFi Sinyallerinin Her Yere Ulaşamadığı Geniş/Katlı Evler

TP-Link’in Deco serisi, öncelikle çok katlı ve geniş evler için ideal bir çözüm. WiFi sinyallerinin her noktaya ulaşması bu tür evlerde ciddi bir sorun olurken, farklı ağ ürünleri (yönlendirici, menzil genişletici, erişim noktası, powerline adaptör) bir arada kullanılarak bu sorun çözülmeye çalışılıyor. Mesh teknolojili ev ağı WiFi sistemleri, bu tip evlerdeki WiFi sinyal sorununa en kesin çözümü getiriyor.

Çok Sayıda Cihaz WiFi’a Bağlanıyorsa

Geniş/katlı evlerin yanı sıra çok sayıda cihazın WiFi’a bağlandığı evler için de Mesh teknolojili ürünler uygun çözümler. Çünkü ağa bağlanan cihaz sayısı arttıkça WiFi bağlantı hızında kayıplar oluşuyor. Ama Deco serisi, 100 cihaza kadar kesintisiz bağlantı sağlıyor.

Farklı Kablosuz Ağlar Arasında Geçiş Yapmak Zorunda Olanlar

WiFi sinyallerinin menzilini genişletmek için farklı ağ ürünleri kullanarak çözüm sağlayanlar, menzil genişletici ya da erişim noktası kullananlar her cihazın kapsama alanına girerken sorun yaşayabiliyor, bağlantıda kesilme ve kopmalar oluyor. Örneğin oyun oynarken ya da Skype üzerinden görüşme yaparken bu kopmalar rahatsız edici olabiliyor. Oysa TP-Link’in Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri ile tek bir ağ adı ile tüm evde dolaşmak mümkün oluyor. Cihazlar arasındaki geçiş otomatik olarak yapılıyor; kullanıcılar bunu fark etmiyor. Onlar sorunsuzca evin her yerinde WiFi’a bağlı olarak dolaşabiliyorlar.

WiFi Hızından Memnun Olmayan Kullanıcılar

WiFi kapsama alanının yanı sıra WiFi hızından memnun olmayanlar için de Mesh teknolojili ev WiFi sistemleri bir seçenek olabilir. Eğer diğer nedenlerden bir ya da birkaçı hız sorununa eşlik ediyorsa, daha yüksek hızlı yeni bir yönlendirici almak isteyenler klasik bir yönlendirici yerine Mesh teknolojili ürünü tercih edebilirler. Çünkü TP-Link’in Deco serisi tüm ürünleri 802.11ac destekli ve kablosuz bağlantı hızları son derece yüksek.

Her Aile Üyesi İçin Güvenli İçerik İsteyenler

Günümüzde anne-babaların önemli kaygılarından biri de çocuklarının internet kullanımı ve sanal alemdeki güvenliği. TP-Link’in Mesh teknolojili Deco ev WiFi sistemlerinde HomeCare güvenlik paketi yer alıyor ve tüm aile üyelerinin ve ağa bağlı cihazların güvenliği sağlanıyor. Trend Micro’nun lisanslı antivirüs yazılımı da bu pakete dahil. Ebeveynler her aile üyesinin ağa bağlanacağı zamandan erişebileceği sitelere kadar her tür ayarlamayı kolayca yapabiliyor. Üstelik akıllı telefon uygulaması üzerinden bu ayarlar yapılıp ağa bağlı cihazlar takip edilebiliyor.

Zor Kurulum ve Karmaşık Yönetim Derdinden Çekinenler

Evde WiFi sorunu yaşayanlar ve farklı ağ ürünleri ile bu sorunu aşmaya çalışanlar, bu farklı ürünlerin kurulumu ve her birinin ayrı yönetimi sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle teknolojiyle çok iç içe olmayan kullanıcılar için bu önemli bir sorun olabiliyor. Oysa TP-Link’in Mesh teknolojili ürünleri kolay kurulum ve yönetim özelliğine sahip. iOS ve Android destekli Deco uygulaması ile akıllı telefonlardan görseller eşliğinde Deco ürünlerinin kurulumu ve sonrasında yönetimi son derece kolay yapılabiliyor. Ayrıca Türkiye’de tüm Deco ürünlerinde ücretsiz yerinde kurulum hizmeti de veriliyor.

Mevcut Ağ Ürününü Değiştirmesi Gerekenler

Evinde kullandığı kablosuz ağ çözümü eski teknoloji olan ya da yetersiz kalan ve yeni bir çözüm arayan, yeni teknolojiye yatırım yapmak isteyenler için de Mesh teknolojili çözümler bir alternatif oluşturuyor. Yukarıdaki maddelerden bir ya da birkaçı bu soruna eşlik eden kullanıcılar mutlaka Mesh teknolojili çözümleri değerlendirmeliler.

Geniş ve katlı evler, çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu yerler, hız ve güvenlikten ödün vermek istemeyenler için Mesh teknolojili ev WiFi sistemlerinin uygun çözümler olduğunu belirten TP-Link, bu tür cihazların fiyatlarının diğer ağ ürünlerine göre biraz yüksek görünse de tek bir paket ile tüm sorunların aşıldığı düşünüldüğünde bu fiyatın avantajlı bile olduğunu vurguluyor. Tüm bu sorunların aşılabilmesi için çoğu zaman birden fazla farklı ürünün kullanılması gerektiği ve bunların toplam maliyetinin ise daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.