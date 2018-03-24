TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh Wireless Router İncelemesi

TP-Link Deco M5 incelemesi karşınızda! Kablosuz ağ teknolojilerinin geldiği en son noktayı bize bu minik kablosuz yönlendiriciler gösteriyor. Wi-Fi mesh teknolojisiyle kendi aralarında kurduğu yüksek hızlı iletişimi ev veya ofisin her yerine en iyi şekilde yayıyorlar.

Mesh kablosuz ağ teknolojileri ikinci dalga 802.11ac kablosuz ağ standardının yayılmasıyla birlikte MU-MIMO ve Beamforming başta olmak üzere birçok yeni özelliğe kavuştu. Bu özellikler cihazların konumlarına göre performanslarını ve bağlantı gücünü en iyi duruma getirmek gibi bir özelliğe sahip.

TP-Link Deco M5 sistemi ikili veya üçlü şekilde kullanılabilen bir WiFi Mesh teknolojisine sahip kablosuz yönlendirici sistemi. Bu sistem öncelikle modeminize bağlanan birinci Deco ünitesiyle başlıyor ve Deco’nun mobil yazılımıyla art arda Deco ünitelerini sisteme ekleyerek kurulumu tamamlıyorsunuz. Her bir Deco ünitesinde iki adet gigabit Ethernet yuvası bulunuyor. Bu sayede ilk üniteyi modeme bağladığınız gibi diğer üniteler üzerinden farklı cihazlara kablolu erişim de verebiliyorsunuz.

Deco M5 sisteminde tek bir kablosuz ağ adı belirleyip cihazların ona kendilerine uygun hızda bağlanmasını sağlıyorsunuz. Deco üniteleri arası çalışan Mesh bağlantısı sistemin bağlanan cihazlarla olan iletişimi etkilemiyor. 2,4 GHz bandında 300, 5 GHz bandında bağlanan cihazlarla ise 867 Mbps bağlantı hızı vadediyor. Ürünlerin üzerindeki Bluetooth 4.2 bağlantısı da kurulum ve diğer bağlantı seçenekleri için kullanılıyor.

Deco ünitelerinin üzerinde bulunan 4 dahili anten farklı noktalardaki cihazların en uygun bağlantı hızı ve sinyal gücüyle ağa dahil olmasını sağlıyor. Her bir ünite kendi USB C adaptörüne sahip. Üniteler fazla ısınmıyor ve kullanım sırasında tökezlemiyorlar. Yüksek hacimli evler için önerilen ve 500 metrekarelik evlere ağ dağıtabildiği belirtilen üçlü Deco M5 setini test ettiğimiz, kablosuz sinyal için elverişsiz koşullara sahip daha ufak evde sorunsuz bir bağlantı yakalamayı başardık.

Deco uygulaması gelişmiş ebeveyn kontrolleri, güvenlik duvarı, anti virüs ve her bir trafik türüne göre öncelik ayarlamanıza izin veriyor; tüm bu özellikle karşın sade ve kolay kullanımlı bir arayüz sunuyor. Bazı bilgisayar veya mobil cihazlara öncelik verebilir, örneğin oyunları takılmadan oynanması için önceliklendirebilirsiniz. Bunları yapmak içinse akıllı telefonunuzdaki uygulamada birkaç yere basitçe tıklamanız yeterli. Alexa ve IFTTT desteğine de sahip olduğunu, bu hizmetleri kullanarak sesli komutlar ve önceden belirlenmiş şartlar yerine geldiğinde Deco M5 sistemine komut vermeniz mümkün.

Sonuç olarak; ikili veya üçlü paketini alarak kullanmaya başlayabileceğiniz TP-Link Deco M5 kesintisiz ve kolay yönetime sahip bir kablosuz ağ yapılandırmasına kavuşmanızı sağlıyor.

Fiyat: 1.469 TL

TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh Wireless Router İncelemesi