Haber
Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
Yandex Türkiye, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ofisini kapatacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Açıklamaya göre söylentiler doğru, ancak Yandex hizmetleri hala Türkiye’de kullanılmaya devam edecek.
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Geçtiğimiz günlerde Yandex’in Türkiye ofisini kapatacağı yönünde çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. 2011 yılından bu yana Türkiye’de fiziksel olarak hizmet vermeye devam şirketin, pandemi nedeniyle dünya çapında yaşadığı gelir kaybından ötürü aldığı tedbirlere ek olarak bu kararın verildiği söyleniyordu.
Yandex Türkiye ofisinin kapanacağı kesinleşti!
Tüm bu söylentiler, Yandex’in Twitter hesabından yapılan açıklamayla birlikte kesinleşti. Evet, Yandex Türkiye’deki ofisini kapatacak; ancak şirketin açıklamasına göre arama motoru ve navigasyon başta olmak üzere tüm Yandex hizmetleri Türkiye’de hala kullanılmaya devam edecek. Yani şirket, Türk kullanıcılara hizmet noktasında herhangi bir kayıp yaşatmayacağını taahhüt ediyor.
Araştırmalara göre Yandex Türkiye pazarında %10 paya sahip. Aslında baktığımız zaman bu oran dünya çapında hizmet veren bir şirket için oldukça güzel. Ancak pandemi nedeniyle her şirkette yaşanan gelir kaybı problemi Yandex’te de doğal olarak vuku buldu ve bunun sonucunda ise şirket Rusya dışında bazı ülkelerdeki ofislerini kapatma kararı aldı.
Merhaba! Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir. Sadece Türkiye ofisimiz kapanacaktır.
— Yandex.Türkiye (@YandexComTr) September 20, 2020
İşte bu ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor. Ama tabii ki son kullanıcılar için değişen bir şey olmayacak. Yandex Türkiye tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği gibi şirketin ülkemizde sunduğu harita, navigasyon, mail ve diğer tüm servisleri Rusya merkezinden yönetilerek eksiksiz bir biçimde çalışmaya devam edecek.
Apple
iPhone 12 serisinin yeni modeli: iPhone 12 mini
iPhone 12 serisinin tanıtılmasına kısa bir süre kala, 5.4 inç ekran boyutuna sahip bir modelin daha tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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iPhone 12 serisi genişliyor
Paylaştığı isabetli sızıntılarla bilinen Twitter hesabı l0vetodream, tanıtılacak olan iPhone 12 modellerinin isimlerini paylaştı. Yeni iPhone serisinin; iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak adlandırılacağı öngörülüyor.
12mini
12
12 Pro
12 Pro Max
— 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020
Apple’ın bir süredir kompakt yapıda bir iPhone 12 modelini piyasaya süreceği iddia ediliyordu. Anonim Twitter hesabı l0vetodream’in son paylaşımıyla birlikte, bu iddia daha da güçlendi.
iPhone 12 mini modelindeki ekran boyutu 5.4 inç olmakla birlikte, iPhone 12 serisindeki diğer modellere nazaran daha küçük bir çentiğe sahip olması bekleniyor.
Apple tarafında şu anki en küçük ekranlı amiral gemisi konumunda bulunan iPhone 11 Pro, 5.8 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu bağlamda, iPhone 12 mini, tam anlamıyla adının hakkını verecek gibi gözüküyor. iPhone 12 modelinin de iPhone 11 gibi 6.1 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca, iPhone 12 Pro Max’in 6.7 inç bir ekranla gelmesi oldukça muhtemel. Eğer bu durum gerçekleşirse, iPhone 12 Pro Max, tüm zamanların en büyük ekranlı iPhone modeli olacak.
Apple’ın tüm iPhone 12 modellerinde OLED ekran kullanması öngörülüyor. Aynı şekilde, tüm iPhone 12 modellerinin yeni nesil A14 Bionic işlemci ve 5G desteği ile gelmesi bekleniyor.
Apple Watch 6 serisinin şarj aleti ile gelmeyeceğini duyuran Apple’ın, aynı stratejiyi iPhone 12 serisinde de devam ettirmesi bekleniyor. Yani, iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti çıkmayacak gibi görünüyor.
Pandemi sürecinde yaşanan tedarik problemleri, her yıl eylül ayında tanıtılan yeni iPhone serisinin tanıtılmasını sekteye uğratmıştı. iPhone 12 serisinin ekim ayının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
Sosyal Medya
Twitter mavi tik başvurusunu doğrudan yapmayı kolaylaştırıyor!
Twitter, kullanıcıların mavi tik talebini doğrudan kişisel olarak gönderebilmesini sağlayan yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Sistemin hayata geçmesiyle beraber gerekli koşulları karşılamanız durumunda mavi tik başvurusunu bizzat kendiniz yapabileceksiniz.
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Twitter, şu ana kadar kullanıcılardan direkt olarak mavi tik taleplerini kabul etmiyordu. Eğer tanınmış bir kişiyseniz ve hesabınızı doğrulamak istiyorsanız farklı aracılarla mavi tik talebini yapmanız gerekiyordu. Ancak şirketin, bu durumu değiştirmek için çeşitli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Mavi tik başvuruları Twitter’a doğrudan yapılabilecek
Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın tespit ettiği yeni özelliğe göre, tıpkı Instagram’ın yaptığı gibi bundan böyle Twitter da artık mavi tik başvurusunu doğrudan almaya başlayacak. Böylelikle birçok sıkıcı ek işlemlere ve aracılara maruz kalma derdi bitecek.
Bu noktada Twitter mavi tik talebi göndermek isteyen kullanıcıların evvela bazı gereksinimleri karşılamasını da istiyor. Bu gereksinimlerin başında ise profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, web sitesi ve ad gibi bilgilerle profilin eksiksiz bir biçimde tamamen doldurulması yer alıyor. Ek olarak şirket, hesabınızda e-posta adresinizin ve telefon numaranızın da mutlaka kayıtlı olmasını şart koşuyor.
Bunun yanı sıra doğrulama talebi göndermek isteyen kullanıcıların, hesabına doğum tarihi eklemesi ve hesabın gizlilik ayarını da mutlaka herkese açık yapması gerekecek.
Twitter is testing an option to ‘request verification’ in-app pic.twitter.com/lOvLxROxKi
— Matt Navarra (@MattNavarra) September 18, 2020
Twitter’ın mavi tik başvurularını almaya başlamasından sonra, ilgili gereksinimleri karşılayan tüm kullanıcılar, doğrudan talep göndermeye başlayacak. Şirket, doğrulama taleplerine 30 gün içinde cevap veriyor, ayrıca talebi kabul edilmeyen kullanıcılar da 30 gün sonra yeniden talep gönderebilecekler.
Yazılım
OnePlus Mesajlar uygulaması Google Play Store’a geliyor!
OnePlus, OxygenOS’in stok uygulamalarını Android’in uygulama mağazasına getirmeye devam ediyor. Bugün şirket, OnePlus Mesajlar uygulamasını Google Play Store’da yayınlamaya başladı.
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OnePlus, stok uygulamalarında yaptığı güncellemeleri kullanıcılara daha hızlı verebilmek için OxygenOS’in çoğu uygulamasını Play Store’da yayınlamıştı. Örneğin şu anda Hava Durumu ve Notes uygulamaları Play Store’da bulunabiliyor.
Bunun aslında eski model OnePlus kullanıcıları için bir yönüyle avantajı var. Uygulama güncellemeleri tüm OnePlus telefonlara geldiği için, doğal olarak OxygenOS 11′in tasarım dilini de deneyimleyebiliyorsunuz. Şirket şimdi OnePlus Mesajlar uygulamasını Play Store’da yayınladı. Bu sürüm, Mesajlar uygulamasına birkaç küçük değişiklik de ekliyor.
OnePlus Mesajlar, Play Store’a geliyor!
OnePus Mesajlar uygulamasında hayatı inanılmaz derecede kolaylaştıran en önemli özellik, kullanıcıların gelen bildirimlerdeki güvenlik kodlarını veya şifreleri tek dokunuşla kopyalayabilmesi. Google’ın kendi Mesajlar uygulamasında da yer alan bu özellik, OTP olarak gelen şifreleri mesajın içeriğine girmeye gerek kalmadan kopyalayabilmenizi sağlıyor. Örneğin Instagram’ın size gönderdiği güvenlik kodunu, bildirim penceresinde görüp mesaja girmeden oracıkta telefonunuzun panosuna kopyalayabiliyorsunuz.
OnePlus Mesajlar ayrıca, mesajlarınızı birkaç kategoriye göre sıralayan yeni bir mesaj düzenleme sistemine de sahip. Böylelikle iş ve kişisel mesajlarınızı bildirim penceresinde dağınık olmadan görebilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca, önemli bilgileri bir bakışta okunması kolay ve temiz bir biçimde görüntüleyebilen yeni bir kart formatına da Mesajlar uygulaması sayesinde erişebilirsiniz. Elbette ki bu özelliklere tüm OnePlus akıllı telefon modelleri erişebilecek.
Şu an için erken erişime açılan uygulama, henüz genel kullanıma uygun değil. Dolayısıyla Play Store’da arattığınızda bulamayabilirsiniz; ancak buradaki bağlantı üzerinden OnePlus telefonunuza yükleyebilir ve güncellemeleri de takip edebilirsiniz. Yakın zamanda ise OnePlus Mesajlar tüm kullanıcılar için yayınlanacak.