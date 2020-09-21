Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Yandex Türkiye, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ofisini kapatacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Açıklamaya göre söylentiler doğru, ancak Yandex hizmetleri hala Türkiye’de kullanılmaya devam edecek.

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Geçtiğimiz günlerde Yandex’in Türkiye ofisini kapatacağı yönünde çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştı. 2011 yılından bu yana Türkiye’de fiziksel olarak hizmet vermeye devam şirketin, pandemi nedeniyle dünya çapında yaşadığı gelir kaybından ötürü aldığı tedbirlere ek olarak bu kararın verildiği söyleniyordu.

Yandex Türkiye ofisinin kapanacağı kesinleşti!

Tüm bu söylentiler, Yandex’in Twitter hesabından yapılan açıklamayla birlikte kesinleşti. Evet, Yandex Türkiye’deki ofisini kapatacak; ancak şirketin açıklamasına göre arama motoru ve navigasyon başta olmak üzere tüm Yandex hizmetleri Türkiye’de hala kullanılmaya devam edecek. Yani şirket, Türk kullanıcılara hizmet noktasında herhangi bir kayıp yaşatmayacağını taahhüt ediyor.

Araştırmalara göre Yandex Türkiye pazarında %10 paya sahip. Aslında baktığımız zaman bu oran dünya çapında hizmet veren bir şirket için oldukça güzel. Ancak pandemi nedeniyle her şirkette yaşanan gelir kaybı problemi Yandex’te de doğal olarak vuku buldu ve bunun sonucunda ise şirket Rusya dışında bazı ülkelerdeki ofislerini kapatma kararı aldı.

Merhaba! Navigasyon, Arama motoru vb. gibi tüm Hizmetlerimiz, daha önce olduğu gibi Türkiye'de de mevcut olmaya devam edecektir. Sadece Türkiye ofisimiz kapanacaktır. — Yandex.Türkiye (@YandexComTr) September 20, 2020

İşte bu ülkeler arasında Türkiye’de bulunuyor. Ama tabii ki son kullanıcılar için değişen bir şey olmayacak. Yandex Türkiye tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği gibi şirketin ülkemizde sunduğu harita, navigasyon, mail ve diğer tüm servisleri Rusya merkezinden yönetilerek eksiksiz bir biçimde çalışmaya devam edecek.