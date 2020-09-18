İddia: Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Rusya merkezli arama motoru Yandex, özellikle son yıllarda ülkemizde hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaşmıştı. Yandex’in 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğü Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı iddia ediliyor!

İlginizi çekebilir: Amazfit Band 5, Alexa desteği ile geliyor!

reklam

Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı mı aldı?

Marketing Türkiye’nin iddiasına göre, pandemi sürecinde gelir kaybı yaşayan şirket küresel çapta bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler arasında Rusya dışında yer alan bazı ofislerin kapatılması dikkat çekiyor. Türkiye’deki ofisini de kalıcı olarak kapatma kararı aldığı belirtilen Yandex, ülkemizdeki faaliyetlerini Ekim ayından itibaren Rusya’daki ana merkezinden sürdürecek.

Güncel arama motoru araştırma sonuçlarına göre Yandex’in Türkiye’de yaklaşık %10 oranında pazar payı bulunuyor. Bu nedenden dolayı şirketin reklam verenler ve yayıncılar için önemli bir mecra olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Yandex’in arama motoru dışında bünyesinde harita, navigasyon, e-mail ve çeviri gibi pek çok yerelleştirilmiş servisi yer alıyor. Yine Marketing Türkiye tarafından verilen bilgilere göre bu servislerin Türkiye’deki işleyişi aynı şekilde sürecek. Ancak reklam gibi konularda birebir destek almak için Türkiye’de yerleşik bir birim artık olmayacak.

Kısa süre içerisinde yayılan bilgiler karşısında Yandex’in Türkiye birimi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla ortadaki bilgiler şimdilik sadece bir iddiadan ibaret. Son olarak konu ile ilgili resmi açıklama geldiği takdirde bunu okurlarımızla paylaşacağımızı belirtelim.