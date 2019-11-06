Yandex Alisa Türkiye’de kullanıma sunuldu

Yandex, Alisa isimli akıllı asistanını Türkiye’de kullanıma sundu. Rusya‘nın ardından Türkiye‘de hizmet vermeye başlayan Alisa isimli akıllı asistan, trafik ile ilgili pek çok bilgiyi sizlere aktarıyor.

Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcıların daha zengin bir Navigasyon deneyim yaşamasını sağlayacak bir yenilik sunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarına yolculuklarında bundan böyle Akıllı Asistan Alisa eşlik ediyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor.

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Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa’ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt akıllı asistan hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4.5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi”

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “ Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”” Dedi.