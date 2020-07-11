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Kerem ile Aslı evlense, alışverişi nasıl yapardı?
Hem yaz aylarının gelmesi, hem de ülkemizdeki düğün yasaklarının kalkmasıyla beraber günde binlerce kişi evleniyor. Biz de bu videomuzda, MediaMarkt desteğiyle Kerem ile Aslı evlense hangi ürünleri alırdı sorusunu yanıtlıyoruz.
Evlenmeden önce MediaMarkt ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz: https://hwp.to/328Zmbk
https://youtu.be/EqfpG30UMLQ
İnceleme
100 TL’ye ANC’li harika kulaklık! (Huawei CM-Q3 inceleme)
Huawei CM-Q3 inceleme videosunda, uygun fiyatına karşın aktif gürültü engelleme gibi özellikleriyle öne çıkan kulaklığı inceliyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Huawei CM-Q3 özellikleri
USB Type-C bağlantı yuvasını kullanan ürün, bu yönüyle aslında günümüzde birçok 3.5 mm kulaklık girişi bulundurmayan telefonlar için güzel bir çözüm sunuyor. Ancak kulaklığın her USB Type-C yuvasıyla çalışmadığını, telefona göre bu uyumun değişebildiğini belirtelim. Ofisimizde Huawei CM-Q3 ile yaptığımız denemelerde Mi Note 10 Lite, Huawei P40, P30 Pro, Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Note 9 Pro gibi modellerde sorunsuzca çalıştı. Ancak örneğin Realme 6 Pro modelinde çalışmadı. O nedenle kullandığınız telefonun Type-C üzerinden ses alıp alamadığını kontrol etmenizde fayda var.
Modelin kutusundan farklı boylarda kulaklık silikonlarıyla beraber yedek kulaklık kanatları çıkıyor. Siyah renkli, oldukça konforlu bir tasarıma sahip kulaklık dışarıya pek ses kaçırmayan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Kulaklığın üzerindeki kontrol paneli ile ses açma, kısma, görüşmeyi kabul etme, reddetme, şarkıyı geçme ve ANC anahtarı üzerinden aktif gürültü engellemeyi açıp kapatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Huawei CM-Q3 uygun fiyatlı olmasına karşın ANC özelliği hiç fena çalışmıyor. ANC’yi aktif ettiğinizde çevrenizdeki uğultu tarzındaki tüm sesler engelleniyor. Ayrıca mikrofon kalitesinin de görüşme yapabilmek adına gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Ses performansı konusunda yine fiyatına göre modelin performansı gayet başarılı. Bass sesler oldukça doygun ve kendini belli ediyor. Ayrıca diğer ses türlerinde de dengeli bir performans sunuluyor.
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GÖRMEDEN PUAN VER 2 – Orta düzey tam kablosuz kulaklık testi!
Daha önce yaptığımız “Görmeden Puan Ver” videomuzun ikincisi yayında! Bu videoda, ofisimizdeki insanlar orta düzey tam kablosuz kulaklıklardan aynı şarkıyı dinliyor ve puan veriyor.
Hangi kulaklıklar bu videoda?
- Oppo Enco W31
- Honor Flypods Lite
- Huawei Freebuds 3i
- Realme Buds Air
Bakalım kim, hangi kulaklığa kaç puan verdi ve kazanan kim oldu?
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TELEFONUNUZU TANIYAMAYACAKSINIZ! – Tavsiye ettiğimiz 5 launcher
2020 yılında gördüğümüz telefonların tasarımları kadar, artık içerisinde çalışan başlatıcılar da önemli olmaya başladı. Kullanıcılar sırf farklı bir arayüz deneyimi için akıllı telefonlarından vazgeçebiliyorlar. Peki bunu yapmak için illa telefonunuzu değiştirmeniz şart mı? Elbette değil. Bugünkü videomuzda, gündelik yaşamda kullanmaktan zevk duyduğum 5 Android başlatıcısını sizler için derledim.
AIO Launcher
AIO Launcher- Uzun bir süredir kendi telefonumda da kullanmış olduğum “basitlik ve sadelik” üzerine kurulu Android başlatıcılarından biri. Animasyon efektleri üzerine kurulu, çeşitli temalarla zenginleştirilmiş başlatıcılar yerine her istediğim tek ekranda bulunsun, haberimi de okuyayım, hava durumuna da bakayım. Borsayı da takip edeyim tweet de atayım diyorsanız işinizi oldukça görecektir. Sekmeler halinde sıralanan ana ekranınız üzerinde telefonunuzda bulunan hafızanın doluluk oranı, sık kullandığınız uygulamalar, bildirimleriniz, aktif olarak başlatıcıdan kurabileceğiniz zamanlayıcı işlevi ve başlatıcıdan çıkmadan gerçekleştirebileceğiniz numara çevirici bulunuyor.
Decluttered launcher
Son dönemlerin popülerleşen akımlarından birisi minimalizm. Hayatın her dalında sadeleşmeyi telkin eden bu yeni akım, decluttered başlatıcısı ile akıllı telefonlarımıza da girmeyi başarıyor. Henüz erken erişimde olan yeni yazılım, size sadece istediklerinizi sunmak için tasarlanmış. Uygulama kurulum ekranında size dört adet uygulamayı ana ekrana eklemenizi istiyor. Siz de en çok kullandığınız dört uygulamayı seçiyorsunuz. Ana ekran beyaz tema üzerine yerleştirilmiş siyah yazılardan oluşuyor. En üst solda saat, en üst sağda ise tarih bulunuyor.
Bu kadarla kalacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ama işin aslı öyle değil 😊. Basit jestlerle farklı fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz. Mesela, dört uygulamanın bulunduğu alandan, yukarıdan aşağıya çektiğinizde yine tüm uygulamaları görebiliyorsunuz. Biraz üstünden aynı hamleyi yaparsanız Google arama uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Sol ve sağ tarafa kaydırma jestlerini de yine uygulama ayarlarından ekleyebiliyor, istediğiniz her uygulamayı bu işlevler için tanımlayabiliyorsunuz.
Launcher iOS 14
Android kullanıcıları arasında hala bir kitlenin nasıl telefonumu iOS’e dönüştürürüm dediğini duyar gibiyim. iOS 14’de gördüğümüz başlatıcının neredeyse birebir diyebileceğimiz Launcher iOS 14, tamamen uygulamalardan oluşan bir ana ekran vadediyor. Yukarıdan bir parmak hamlesiyle karşımıza çıkan tavsiyeler panelinden tutun, ana ekranın en solunda bulunan araç takımlarına kadar her şeyi size sunabiliyor. Oldukça fazla fonksiyon sunan başlatıcımızda, uygulamalara uzun bastığımızda çeşitli işlevleri gerçekleştirebileceğimiz haptic touch sistemi bile çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, tamamen telefonunuzu iOS’a çevirmeniz için Assistive Touch ve Kontrol merkezini de başlatıcıya uyumlu olarak sisteme dahil etmenize izin veriyor.
Smart Launcher 5
Sadelikten öte, dibine kadar özelleştirme istiyorum. Her ayarını ben yapayım istiyorum diyenlere güzel bir başlatıcı önerisi geliyor. Senelerdir aslında kullanıcıların tercih ettiği ve sürekli kullanıcılarından aldığı geri dönüşlerle gelişmekte olan bir başlatıcı. Tüm işlevlerini kullanmak için yıllık 7 lira vermenizi tavsiye ediyorum. Keza, 18 TL’ye ömür boyu Smart Launcher 5’e sahip olabiliyorsunuz. Sonucunda ise, reklamları kaldırma, özelleştirilebilir simge paketleri, akıllı ekran kapatma, tam ekran modu gibi seçenekleri edinebilirsiniz.
POCO Launcher 2.0
POCO’yu bilenler bilir. Geçtiğimiz sene Xiaomi’den bağımsız hale gelen, fiyat/performans ürünleriyle öne çıkan bir teknoloji şirketi. POCO’nun kendi cihazlarında kullandığı başlatıcıyı Play Store’dan sahip olmanız mümkün. Yeni nesil başlatıcının genel görünüşü MIUI işletim sistemlerinde gördüğümüz başlatıcı sistemine oldukça benziyor. Uygulama çekmecesi alanının standart olarak karşımıza çıktığı POCO başlatıcısında, uygulamalar haberleşme, eğlence, fotoğraf, araçlar, haberler, okuma, alışveriş ve oyunlar gibi seçeneklerle A-Z’ye istifleniyor.. Aynı zamanda Poco Launcher’ın ayarlarından da açabileceğiniz renklerine göre simgeleri sınıflama özelliğimiz de mevcut. Açıkçası, kullanmış olduğum telefonları her kurduğum zaman, renk skalasına göre baştan dosyalama yapmam gerekiyor. Fakat Poco’nun başlatıcısı sayesinde böyle bir dertten kurtulmuş oldum. Çekmecenin alt kısmından renklerine göre uygulamalarıma daha kolay erişebildim.