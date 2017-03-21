Kerbal Space Program’ın Genişleme Paketi ile Kendi Görevlerinizi Yapabileceksiniz

Kerbal Space Program’ın beta sürümünden tam sürüme geçmesi çok uzun zaman almıştı ancak oyun inanılmaz bir şekilde beğenildi.

Geliştiriciler Kerbal Space Program’a Making History adını verdikleri bir genişleme paketi duyurdu. Making History oyunun ilk genişleme paketi olacak. Bu paket indirilebilir eklentilerden çok daha farklı olacak ve gerçek yaşam görevlerini içerecek. Aynı zamanda kullanıcılar kendi görevlerini de oluşturabilecekler.

Genişleme paketinde yeni parçalarda yer alacak. Bu parçalardan bazıları Amerika’nın ve Rusya’nın uzay görevlerinde kullandığı parçalardan esinlenilerek oluşturuluyor. Hatta uçuş ekibine özel paraşütler bile olacak. Genişleme paketinin çıkıştarihine dair herhangi bir bilgi yok. Geliştirici stüdyo Squad tarafından yapılan açıklamaya göre ek paket ücretli olacak ancak ücreti henüz açıklanmış değil. Ek paketin Kerbin sistemine getirecekleri şimdiden bir çok hayranı heyecanlandırmış durumda.