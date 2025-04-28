POCO, bir ay öncesine kadar POCO F7 Serisi’nin Pro ve Ultra modellerini tanıtmıştı. Singapur’da yapılan lansmanı HWP olarak yerinde takip etmiştik. POCO’nun sözcüsü olan Angus’a baz model POCO F7 gelecek mi diye sorduğumuzda ise yuvarlak cevaplar vermişti. Şimdi ise gelen bilgilere göre Çin’de tanıtılan Redmi Turbo 4 Pro modeli globale POCO F7 olarak gelmesi planlanıyor.

POCO F7, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciye, Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 yazılıma, 6.83 OLED 120Hz destekli ekrana, 12GB RAM ve 512GB depolamaya, 50MP ve 8MP ikili arka kameraya, 90W destekli 7550 mAh devasa bataryaya sahip olacak gibi. Globale çıkacak olan POCO F7 modelinde bazı özellikler farklılık gösterse de genel itibariyle 400 euro bandında çıkması planlanıyor.

Peki siz POCO F7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce satışa çıktığında hangi fiyatla satışa çıkar? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

POCO F7 Pro Kutu Açılışı: https://youtu.be/-9e9nvsY0p4

POCO F7 Ultra Kutu Açılışı: https://youtu.be/MsM340SN-Ho

POCO F7 Ultra Oyun Testi: https://youtu.be/sCVod2G3X7I

POCO F7 Ultra Kamera Performansı: https://youtu.be/pR4JsCM6IOM

POCO F7 Ultra İnceleme: https://youtu.be/Zd6OQMQA-Kk

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