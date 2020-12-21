Kerbal Space Program, çeşitli yapılar inşa etme özelliğine kavuşuyor

Kerbal Space Program bilenlerin keyifle oynadıkları, kendi uzay aracınızı ve roketinizi tasarlayarak uzayın derinliklerine yolculuklar yapabileceğiniz bir uzay simülasyonu. Üç farklı moda sahip oyunda Kerbal ismindeki uzaylı ırkı için bir uzay programı yönetiyorsunuz. Bilim modunda yeni teknolojilerin kilidini açmak ve bilginizi geliştirmek için çeşitli uzay deneyleri yapabiliyorsunuz. Kariyer modunda inşa, strateji, finansman gibi alanlara ağırlık verebiliyorsunuz. Sandbox modunda ise oyundaki tüm parçalar ve teknoloji ile aklınıza gelebilecek herhangi bir uzay aracını inşa edebilirsiniz.

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1.11 güncellemesi neler getiriyor

Oyun Nisan 2015’de piyasaya çıktı. 2020’de çıkacağı duyurulan oyunun ikinci versiyonu 2022 yılına ertelenmiş durumda. En son duyurulan yeni güncelleme ile küçük yeşil adamlar, uzayda çeşitli yapılar inşa edebilecekler.

1.11 güncellemesi, oyunculara çeşitli esneklikler sağlayacak ve oynanışı değiştirecek önemli unsurlarla geliyor. Oyundaki mevcut envanter sistemi, bu güncellemeyle daha fazla işlevsellik kazandırılarak yenilendi. Kerbanaut’lar ise görevleri için uygun parçaları seçerek kendi envanterlerini oluşturabilecekler. Göreve giderken gerekli parçaları envantere eklemek hayati önem taşıyacak. Mühendisler, araçlarını modifiye edebilecek hatta yeni bir aracın montajını yapabilecekler. Böylelikle ana üsse bağlı kalmayacaklar.

1.11 güncellemesi ayrıca oyundaki ışıklandırmayı da yeniliyor. Bu sayede oyun görsel açıdan çok daha cazip hale geliyor. Tüm bunlara ek olarak sondaları, droneları ve küçük uzay araçlarını daha çevik ve çok yönlü hale getirmeye yardımcı olacak olan daha küçük boyutlardaki iki adet reaksiyon kontrol sistemi de oyuna eklenecek.

Bu kapsamlı güncelleme, oyunun hayranları tarafından merakla beklenen Kerbal Space Program 2’nin çıkışının iki yıl sonraya ertelenmesiyle oluşan tepkileri biraz azaltabilecek gibi duruyor.