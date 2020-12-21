Oyun
Kerbal Space Program, çeşitli yapılar inşa etme özelliğine kavuşuyor
Kerbal Space Program bilenlerin keyifle oynadıkları, kendi uzay aracınızı ve roketinizi tasarlayarak uzayın derinliklerine yolculuklar yapabileceğiniz bir uzay simülasyonu. Üç farklı moda sahip oyunda Kerbal ismindeki uzaylı ırkı için bir uzay programı yönetiyorsunuz. Bilim modunda yeni teknolojilerin kilidini açmak ve bilginizi geliştirmek için çeşitli uzay deneyleri yapabiliyorsunuz. Kariyer modunda inşa, strateji, finansman gibi alanlara ağırlık verebiliyorsunuz. Sandbox modunda ise oyundaki tüm parçalar ve teknoloji ile aklınıza gelebilecek herhangi bir uzay aracını inşa edebilirsiniz.
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1.11 güncellemesi neler getiriyor
Oyun Nisan 2015’de piyasaya çıktı. 2020’de çıkacağı duyurulan oyunun ikinci versiyonu 2022 yılına ertelenmiş durumda. En son duyurulan yeni güncelleme ile küçük yeşil adamlar, uzayda çeşitli yapılar inşa edebilecekler.
1.11 güncellemesi, oyunculara çeşitli esneklikler sağlayacak ve oynanışı değiştirecek önemli unsurlarla geliyor. Oyundaki mevcut envanter sistemi, bu güncellemeyle daha fazla işlevsellik kazandırılarak yenilendi. Kerbanaut’lar ise görevleri için uygun parçaları seçerek kendi envanterlerini oluşturabilecekler. Göreve giderken gerekli parçaları envantere eklemek hayati önem taşıyacak. Mühendisler, araçlarını modifiye edebilecek hatta yeni bir aracın montajını yapabilecekler. Böylelikle ana üsse bağlı kalmayacaklar.
1.11 güncellemesi ayrıca oyundaki ışıklandırmayı da yeniliyor. Bu sayede oyun görsel açıdan çok daha cazip hale geliyor. Tüm bunlara ek olarak sondaları, droneları ve küçük uzay araçlarını daha çevik ve çok yönlü hale getirmeye yardımcı olacak olan daha küçük boyutlardaki iki adet reaksiyon kontrol sistemi de oyuna eklenecek.
Bu kapsamlı güncelleme, oyunun hayranları tarafından merakla beklenen Kerbal Space Program 2’nin çıkışının iki yıl sonraya ertelenmesiyle oluşan tepkileri biraz azaltabilecek gibi duruyor.
Haber
Call of Duty Mobile “Kış Savaşı” güncellemesi alıyor
Call of Duty Mobile, 13. sezonu olan ‘’Kış Savaşı’’ birçok kış temalı içerik ve güncellemeyi de beraberinde getiriyor. Mobil oyun, yeni sezonda karla kaplanıyor.
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Activision’ın geçtiğimiz yıl mobil platformlara getirdiği Call of Duty efsanesi kısa süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Call of Duty Mobile, yeni sezonu için aldığı güncellemeler ile giderek daha fazla oyuncuya ulaşıyor.
21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı gibi yeni içerikler ekleniyor.
Call of Duty Mobile oyununun 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;
- Karla Kaplı Çok Oyunculu Haritalar – Russian Nuketown ve Raid Holiday
- Yeni Mitik Silah – Meteorit İşlemeli Barış Koruyucusu MK2
- Yeni Karakterler – Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler
- Yeni Battle Royale Aracı – Kar Kayağı
- Yeni Özellik – Restock
- 2 adet Yeni Fonksiyonlu Silah – PeaceKeeper MK2 ve QXR
- Yeni Oyun Modu – Grind
- Yeni Skor Serisi – EMP Sistemleri
- Sezon Kış Savaşı Savaş Bileti – Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası.
- Yeni Geniş Çaplı Etkinlikler – Holiday Bonanza ve On the Brink
- Yeni Seviye Atlama Serileri – Reznov ve Winterwood Kamuflaj serileri
- Yeni Sezonluk Meydan Okumalar – Yenilenmiş SMG ve QXR silahları
- Yeni oyun içi dükkân içerikleri ve lisanslı ürünler
- Çeşitli arayüz geliştirmeleri, silah dengelemeleri ve diğer güncellemeler
Genel
Fall Guys, ünlü yayıncı Ninja için tasarlanan bir kostüm yayınladı!
Fall Guys, ünlü Fortnite yayıncısı Ninja için bir kostüm tasarladı ve yayınladı. Bu kostümle koştururken kendinizi profesyonel bir yayıncı olarak hayal edebilirsiniz. Oyun bu hamlesiyle birlikte hem yayıncının fanatiklerini hem de daha önce oyuna uzak olan oyuncuları tarafına çekmeyi planlıyor.
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Ünlü bir yayıncı olmanız Fall Guys oyununda size özel bir kostüm kazandırabiliyor
Fall Guys, Devolver Digital Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan çok oyunculu bir video oyunu olarak karşımıza çıktı. Çevrimiçi olarak oynanan ve 31 Temmuz 2020’de piyasaya sürülen oyun geniş kitlelere hitap etmeyi başardı.
Öte yandan, Ninja 24.2 milyon abonesiyle ünlü bir Fortniye oyun yayıncısı. Bu şöhreti ona Fortnite dışında da avantajlar kazandırmakta. Bu özel kıyafet Ninja’nın oyun sahnesindeki etkisinin ne denli büyük olduğunu bizlere gösteriyor.
Fall Guys’ın ait olduğu Mediatonic şirketi oyunla ilgili başka açıklamalarda da bulundu. Şirket, yalnızca sezonluk güncellemelere güvenmek yerine oyundan kopmamanızı sağlamak için özel kıyafetler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sezon ortasında harita değişiklikleri gibi farklı özellikler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Oyuncu dünyası içerisinde oldukça sevilen yayıncıya yapılan bu yatırımla birlikte Fall Guys’ın popülerliğini bir süre daha koruması bekleniyor.
Ninja için atılan bu adımın yakın zamanda diğer yayıncılar için de atılacağı düşünülüyor. Başka oyun geliştiricilerde de görebileceğimiz ünlü bir yayıncıyı yansıtan özel bir kostüm tasarlaması oyun severlerin hoşuna gidebilir. Böylece oyun dünyasında adından çokça söz ettirebilir ve yeni oyuncular kazanabilir.
Genel
CD Projekt Red Cyberpunk 2077 yüzünden davalık olabilir!
CD Projekt Red Cyberpunk 2077 yüzünden sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Oldukça eleştirilen oyun sahtekarlık nedeniyle davalık olabilir.
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CD Projekt Red dava tehlikesi ile karşı karşıya!
Cyberpunk 2077‘nin etkileri sürmeye devam ediyor. CD Projekt Red yapımı oyun çıkışından bu yana hataları ve çökmeleri ile çok gündem olmuştu. Konsol versiyonun beklenen seviyenin çok altında olduğu ortaya çıkan oyun, hayranların tepkisini aldığı gibi, Sony tarafından da PlayStation Store‘dan kaldırıldı. Tüm bu sorunlar devam ederken, yapımcı firmayı bekleyen yeni bir tehlike ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Video Games Chronicle üzerinde yer alan habere göre, birçok hukuk bürosu, yapımcı firmayı sahtekarlık ve vadettiğini sunmama üzerinden dava etmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolara yakın zarar açıklayan ve oyunun geliştirici ekibiyle dahi arası bozulan yönetimin ise ne yapacağı merak konusu. Sıkıntılı günler yaşamaya devam edecek gibi gözüken yapımcı firma, oyuncular ile arayı düzeltmeye çalışsa da bunun yeterli olmayacağı tahmin ediliyor. Davalar gerçekleşirse yatırımcılar ile de sıkıntı yaşayacak olan firma, bir an önce oyunu düzeltebilmek için elinden geleni yapacağa benziyor. İşin sahtekarlık ve dolandırıcılık boyutlarına ulaşması sürpriz olarak karşılanırken, çift taraflı resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bakalım oyuncular istedikleri oyuna sorunsuz bir şekilde kavuşabilecek mi veya firma bu sıkıntılardan kurtulabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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