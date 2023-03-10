6 Şubat tarihinde yaşadığımız elim deprem faciasından dolayı yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat edenlerin yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.

6 Şubat tarihinde Pazarcık/ Kahramanmaraş depreminden sonra ülke genelinde irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Bunlardan bazıları hissedilirken bazıları hissedilmiyor. Bu hafta içerisinde aynı günde Kayseri üç kez sallanmıştı. Bugün ise Kayseri’de yeni bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesine göre deprem yerin 6.1 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte gerçekleşti. Depremin saat 05:28’te yaşanmasından mütevellit insanlar depreme uykularında yakalandılar.

Depremden mütevellit yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.