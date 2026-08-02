HONOR 600 ve HONOR 600 Pro, ilk bakışta birbirine oldukça benzeyen iki akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. Aynı tasarım çizgisini paylaşan bu modeller, 156 x 74.7 x 7.8 mm ölçüleriyle gelirken yalnızca ağırlık tarafında ayrışıyor. HONOR 600 190 gram, HONOR 600 Pro ise 200 gram ağırlığında. Her iki modelde de metal kasa, IP68, IP69 ve IP69K suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile SGS 5 Yıldız dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Bu nedenle tasarım ve dayanıklılık konusunda iki cihaz arasında belirgin bir fark bulunmuyor. HONOR 600 karşılaştırması yapıldığında seçim daha çok donanım tarafındaki farklılıklara dayanıyor.

Ekran deneyimi de iki modelde tamamen aynı seviyede tutulmuş. HONOR 600 ve HONOR 600 Pro, 6.57 inç büyüklüğünde, 1264 x 2728 piksel çözünürlüklü AMOLED panel kullanıyor. 120 Hz yenileme hızı, 3840 Hz PWM karartma, HDR Vivid desteği ve 8000 nit tepe parlaklık değeri sayesinde görüntü kalitesi açısından benzer bir kullanım sunuyorlar. Günlük kullanımda, video izlerken veya oyun oynarken ekran tarafında hissedilir bir avantaj sağlayan model bulunmuyor. Dolayısıyla ekran kalitesi, iki telefon arasında tercih yaparken belirleyici kriterlerden biri olmayacaktır.

Asıl fark performans tarafında ortaya çıkıyor. HONOR 600, Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alırken HONOR 600 Pro’da amiral gemisi seviyesindeki Snapdragon 8 Elite yer alıyor. Grafik tarafında Adreno 722 ve Adreno 830 GPU’ları kullanılırken, Pro model ayrıca 12 GB RAM ile geliyor. Her iki cihaz da MagicOS 10 arayüzü, Android 16 tabanı ve 6 yıl güncelleme desteği sunmasına rağmen yüksek grafik ayarlarında oyun oynayanlar, yoğun çoklu görev kullananlar ve uzun vadede daha güçlü bir performans isteyen kullanıcılar için HONOR 600 Pro belirgin bir avantaj sağlıyor.

Kamera tarafı ise iki model arasındaki en büyük ayrım noktası. Her iki telefonda da 200 MP OIS destekli ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ancak HONOR 600 Pro, bunlara ek olarak 50 MP telefoto kamera ve 3.5 kat optik zoom desteği sunuyor. Ayrıca ana kamerada CIPA 6.0 görüntü sabitleme teknolojisi de yer alıyor. Video tarafında HONOR 600 4K 30 FPS kayıt yapabilirken, HONOR 600 Pro 4K 60 FPS desteğiyle daha akıcı görüntüler elde edebiliyor. Özellikle portre çekimleri, uzaktaki nesnelerin fotoğraflanması ve video performansı söz konusu olduğunda Pro model belirgin şekilde daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Batarya tarafında ise iki telefon birbirine oldukça yakın. HONOR 600 ve HONOR 600 Pro’nun her ikisinde de 6400 mAh kapasiteli batarya, 80 Watt kablolu hızlı şarj ve 27 Watt ters kablosuz şarj desteği bulunuyor. Fark olarak HONOR 600 Pro, 50 Watt kablosuz şarj desteğine sahip. Kullanım süresi tarafında ise HONOR 600 yaklaşık 16 saat 20 dakika ekran süresi sunarken, Pro model bu süreyi yaklaşık 18 saat 48 dakikaya çıkarıyor. Günlük kullanım açısından iki cihaz da rahatlıkla bir günü tamamlayabilecek kapasitede.

Fiyat tarafına bakıldığında HONOR 600, 31.000 TL’den başlayan fiyatıyla daha ulaşılabilir bir seçenek oluştururken, HONOR 600 Pro’nun 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip versiyonu 56.350 TL seviyesinde bulunuyor. Her iki modelde de Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, 5G, kızılötesi, eSIM, stereo hoparlör, 6 yıl güncelleme desteği, 1 yıl ekran ve arka kapak koruma paketi ile 3 ay Google AI Pro üyeliği gibi ortak avantajlar sunuluyor. Sonuç olarak tasarım, ekran ve batarya deneyimi büyük ölçüde aynı kalırken, performans ve özellikle kamera tarafındaki gelişmiş özellikler HONOR 600 Pro’yu öne çıkarıyor. Buna karşın daha uygun fiyatla güçlü bir günlük kullanım deneyimi arayan kullanıcılar için HONOR 600 da dengeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

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