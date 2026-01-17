Apple, uzun yıllardır süregelen söylentilerin ardından katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü teknoloji analisti Jeff Pu, şirketin gelecek planları ve üzerinde çalıştığı yeni cihazlar hakkında çarpıcı bir yatırımcı notu paylaştı. Peki, teknoloji devinin ilk katlanabilir modeli olması beklenen iPhone Fold kullanıcılara neler vadediyor?

iPhone Fold ve iPhone 18 detayları netleşiyor

Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple’ın 2026 yılı planları oldukça iddialı görünüyor. Küresel akıllı telefon pazarında bellek maliyetleri ve Android tarafındaki düşük talep nedeniyle yüzde 4’lük bir daralma beklenirken, Apple’ın sevkiyatlarını artırarak pazar payını yüzde 21 seviyesine çıkaracağı öngörülüyor. Şirket, bu büyümeyi yeni nesil cihazlarıyla desteklemeyi hedefliyor.

Raporun en dikkat çekici kısmı ise şüphesiz katlanabilir iPhone ile ilgili detaylar oldu. Paylaşılan teknik özellik tablosuna göre, Apple’ın katlanabilir cihazında Face ID yerine Touch ID teknolojisine yer vermesi bekleniyor. Bu durum, Apple’ın katlanabilir ekran yapısını korumak veya maliyet dengesini sağlamak adına parmak izi okuyucuya geri döneceğini işaret ediyor.

Ekran boyutları ve malzeme kalitesi

Tasarım tarafında cihazın hibrit bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor. iPhone Fold modelinin kasasında titanyum ve alüminyum alaşımlı bir malzeme kullanılacağı rapor ediliyor. Ekran boyutları konusunda ise iç panelin 7.8 inç, dış kapağındaki ekranın ise 5.3 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu boyutlar, cihazın açıldığında mini bir tablet deneyimi sunacağını gösteriyor.

Aynı raporda 2026 sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerine de değiniliyor. Her iki modelin de 12 GB LPDDR5 RAM kapasitesiyle geleceği söyleniyor. Bu bellek artışı, özellikle cihaz içi yapay zeka işlemlerinin ve beklenen gelişmiş Siri özelliklerinin daha akıcı çalışması için kritik bir önem taşıyor.

Kamera ve işlemci tarafında yeni dönem

İşlemci tarafında tüm iPhone 18 serisinin ve katlanabilir modelin A20 Pro yonga setinden güç alacağı ifade ediliyor. Kamera kurulumunda ise iPhone 18 Pro modellerinde 48 MP ana kamera, 48 MP periskop ve 48 MP ultra geniş açı lens ile üçlü bir yapı korunurken, ön kameranın 24 MP yerine 18 MP çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor.

Apple’ın bu yeni donanımları, N2 kodlu silikon teknolojisi ve WMCM paketleme yöntemiyle birleştirerek yapay zeka performansını zirveye taşıması bekleniyor. 2026 yılı, Apple ekosistemi için hem katlanabilir form faktörü hem de donanım tabanlı yapay zeka entegrasyonu açısından büyük bir dönüm noktası olabilir.

