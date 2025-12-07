Yeni nesil iPhone 21 şimdiden teknoloji dünyasının en çok konuşulan cihazı hâline geldi. Peki Apple’ın bu modelde radikal bir değişikliğe giderek üretim sürecini Intel’e taşıyabileceği iddiaları gerçek olabilir mi? iPhone 21 kullanıcılarını Türkiye’de nasıl bir tablo bekliyor? Bu karar performansı, fiyatları ve ekosistemi nasıl etkiler?

iPhone 21 için İntel üretimi iddiası!

iPhone 21 için gündemi sallayan iddianın merkezinde Apple’ın uzun bir aradan sonra Intel ile yeniden yakınlaşması yer alıyor. Teknoloji devinin, yeni nesil A23 Bionic işlemcisini Intel’in gelişmiş 18A-P üretim sürecine emanet etmeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Bir süredir devam eden testlerin başarılı olması hâlinde, iPhone 21 serisinin kalbinde Intel imzası taşıyan bir yonga bulunabilir.

Son yıllarda finansal açıdan zorlu dönemler geçiren Intel, hükümet desteğiyle birlikte adeta tekrar yükselişe geçti. Nvidia ve AMD gibi dev müşterilerin ardından Apple’ın da önemli üretim hatlarını Intel tesislerine yönlendirmesi, sektördeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. Bu hamle aynı zamanda yeni iPhone serisi için performans ve verimlilik açısından önemli kazanımlar doğurabilir.

Apple’ın daha önce 2027’de çıkacak giriş seviyesi MacBook ve iPad modelleri için bazı M serisi işlemcileri Intel’in 18A sürecinde üretmeyi planladığı biliniyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan bilgiler, bu iş birliğinin çok daha erken ve çok daha kapsamlı biçimde hayata geçebileceğini gösteriyor. Eğer test sonuçları beklendiği gibi giderse, iPhone 21 ailesi Apple’ın üretim stratejisindeki bu dönüşümün ilk somut meyvesi olabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple cephesinde sürpriz ayrılık! Tasarım ekibinin şefi transfer oldu

Intel’in 18A-P üretim teknolojisi, şirketin bugüne kadarki en gelişmiş yonga üretim süreci olarak dikkat çekiyor. Hem yüksek performansı hem de enerji verimliliğini aynı pakette sunmayı hedefleyen bu teknoloji, yıl sonuna kadar yüzde 70’e yaklaşan bir verimlilik oranına ulaşabilir. Türkiye’deki kullanıcılar için bu durum, yeni modellerin uzun pil ömrü, daha serin çalışma ve daha optimize performans sunması anlamına geliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 21 için Intel tabanlı bir işlemci görmek ister miydiniz? Böyle bir değişimin Apple ekosistemindeki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!