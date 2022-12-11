2022 yılının sonuna yaklaşırken Appfigure, Kasım ayında Google Play ve App Store’da en çok indirilen ve en çok kazandıran uygulama ve oyunlara ilişkin verileri paylaştı.

En çok indirilen uygulamalardan başlayarak, ByteDance’ın TikTok‘u yaklaşık 22 milyon indirme ile Apple App Store’daki ilk 10 uygulama listesinde ilk sıradaki yerini korurken, onu 19 milyon indirme ile bir başka ByteDance ürünü olan CapCut ve 15 milyon indirme ile Google üçüncü sırada takip etti.

Meta’nın Instagram, WhatsApp ve Facebook‘u ise sırasıyla 4, 7 ve 10. sıralarda yer aldı. Öte yandan, Google Play’de Instagram 35 milyon indirme ile zirvede yer alırken, onu 31 milyon indirme ile bir diğer Meta’ya ait platform olan Facebook takip etti. TikTok ise 29 milyon indirme ile üçüncü sırada yer aldı.

Bununla birlikte, birleştirilmiş toplam liste TikTok’u 50 milyon birleştirilmiş toplam indirme ile zirveye taşırken, onu Instagram ve Facebook takip etti. CapCut’ın para kazanması platformun 4. sıraya yerleşmesine yardımcı olurken, onu Meta’nın WhatsApp’ı izledi. Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram da 6 numarayla listede yer alırken, hemen ardından Google Sheets geldi ve sadece bir milyon indirme farkıyla Snapchat yerini aldı.

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En çok kazandıran uygulamalar açısından TikTok, yaklaşık 55 milyon dolar kazançla birleşik toplam listenin zirvesine yerleşerek hakimiyetini bir kez daha gösterdi. Google’ın YouTube’u 49 milyon dolar kazanarak 2. olurken, HBO Max 44 milyon dolar ile 3. sırada yer aldı. Tinder da App Store listesinde 4. ve Google Play’de 2. sırada yer alarak her iki platformda da büyük başarı gösterdi ve birleşik listede 4. sıraya yükseldi. San Francisco merkezli Life360 uygulaması, yüzde 454’lük bir büyümeyle dört milyon indirme ile Google Play’de ilk sırayı alarak 2020’den bu yana en iyi ayını geçirdi.

Oyun dünyası diğer uygulamalardan tamamen farklı. Apple’ın App Store’unda listenin başında beş milyon indirmeyle Makeover Studio yer alırken, onu aynı sayıda indirmeyle Subway Surfers izledi ve Survivor.io dört milyon indirmeyle üçüncü sırada yer aldı. Google Play’de Subway Surfers 18 milyon indirmeyle zirvede yer alırken, toplamda 22 milyon indirmeye ulaştı ve bu da oyun uygulamasının birleşik toplam listede en üst sırada kalmasının yolunu açtı. Google Play’de 2. sırayı alan Shotgun Sounds ise birleşik listenin 3. sırasında yer aldı.

Devam eden futbol sezonuyla birlikte FIFA birleşik toplam listesinde 2. sırayı alırken, Roblox 4. sırada yer aldı. Candy Crush hem Google Play hem de toplu toplam listesinde 5. sıradaki yerini korudu. Her iki platformda da ilk 10 listesinde bile yer almayan Stumble Guys ve Ludo King bir şekilde birleşik toplam listesine girmeyi başardı.

Kazançlar açısından Candy Crush Saga, App Store’dan 112 milyon dolar ve Google Play’den 31 milyon dolar olmak üzere toplam 143 milyon dolar ile her iki platformda da ilk sırada yer aldı. Bu miktarla Candy Crush Saga, toplu toplam listesinde ilk sırayı aldı.

Birleştirilmiş toplam listede Royal Match 2 numarada ve Roblox 3 numarada yer alırken, her iki mağazadan sırasıyla 48 milyon dolar ve 42 milyon dolar kazanıldı. Google Play’de 2 numarada yer alan Coin Master ise toplam ek listede 4. sırada yer aldı.

Pokemon Go ise 7 milyon dolarlık bir düşüş yaşamasına rağmen yine de birleşik listede 5. sırada yer almayı başardı. Ayrıca aralık ayı sonuçlarının pek çok yeni değişikliğe sahne olması bekleniyor.