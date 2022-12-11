Şüphesiz, en popüler akıllı telefon kıyaslama araçlarından biri AnTuTu’dur. AnTuTu, cihazın performansını tahmin etmek için kullanabileceğimiz bir puan vermeden önce birkaç test gerçekleştirir. Platform her ay en güçlü 10 cihazın bir listesini yayınlıyor ve bu trende uygun olarak Kasım 2022 için En İyi 10 akıllı telefon listesi de halka açıklandı.

AnTuTu tarafından sağlanan liste, 1 Kasım – 20 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında yapılan testlere dayanmakta. Tüm testler için en son sürüm olan AnTuTu V9 kullanılmıştır. Oyun telefonu ROG Phone 6 Pro, 1117968 ortalama puanla sonuçlara bakıldığında listenin başında yer alıyor. Sırasıyla 1110082 ve 1086197 puan alan ROG Phone 6 ve ZenFone 9, ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti, bu cihazların üçüne de güç sağlıyor.

Ortalama puanı 1064841 olan ve gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 yonga setinden alan Xiaomi 12T Pro ise dördüncü sırada yer alıyor. Snapdragon 8 Gen1 yonga seti tarafından desteklenen Nubia RedMagic 7 1051650 puan alarak beşinci sıraya yerleşti. Sırasıyla 1026704 ve 1005920 puan alan BlackShark 5 Pro ve Motorola Edge 30 Pro altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. 1003314 puanla Vivo X80 sekizinci sırada yer alırken onu Motorola Edge X30 (988627 puan) ve Galaxy Z Fold 4 5G (983354 puan) takip ediyor.

Listedeki tüm akıllı telefonlar -Vivo X80 hariç- Qualcomm Snapdragon mobil yonga setleri ile donatılmış. En iyi modeller Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip ancak Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1’e göre çok geride değildi. Aynı platform tarafından desteklendikleri için en iyi akıllı telefonların derecelendirmeleri arasında performans açısından pek bir fark yoktu.