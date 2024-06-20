Bir zamanlar popüler olan müzik dinleme yöntemi kasetlerin satışları, son yıllarda tekrar yükselişe geçti. Bloomberg’in haberine göre, kaset satışları 2015’te sadece 81.000 adetken, 2022’de 436.400 adede ulaşarak beş katından fazla arttı. Peki, bu artışın arkasındaki nedenler neler?

Kaset satışları neden artıyor?

Bu artışın temel nedenlerinden biri popüler kültürün etkisi. Özellikle “Galaksinin Koruyucuları” gibi filmler ve “Stranger Things” “13 Reasons Why” gibi diziler, 90’ların tarzlarını yeniden popüler hale getirdi. Bu durum, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Dua Lipa ve diğer birçok sanatçının albümlerinin sınırlı sayıda kaset olarak piyasaya sürülmesine yol açtı. Kasetlerin üretim maliyetinin plaklara göre çok daha ucuz olması da bu artışı destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.

Bu trend, hayranların sevdikleri sanatçıların albümlerinin fiziksel kopyalarına daha uygun fiyatlarla sahip olmalarını sağlıyor. Aynı zamanda, küçük grupların da albümlerini kaset formatında yayınlamalarına imkan tanıyor. Kasetlerin ses kalitesi plaktan daha düşük olmasına rağmen, daha taşınabilir olmaları ve gerekli aparatlarla arabada dahi çalınabilmeleri, onları cazip kılıyor.

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Sonuç olarak, plak ve kaset gibi eski fiziksel medya formatları, popüler kültürün etkisiyle yeniden ilgi görüyor. Ancak, bu medyaların eskisi gibi büyük satış rakamlarına ulaşması beklenmiyor.