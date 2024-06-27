HUAWEI, Intel tarafında artık Core Ultra serisine geçiş yaptı. Core Ultra serisi ile yapay zekayı daha efektif kullanan bilgisayarlar, gerektiği yerde müdahale edip, işlemcinin daha az yorulmasını ve daha fazla performansa odaklanmasına yardımcı oluyor. Böylece uzun batarya ömrü de sunabiliyor. Peki Core Ultra 7 işlemcisine sahip olan HUAWEI MateBook 14 neler sunuyor, gelin bu videoda yakından bakalım.

Siz de HUAWEI markasının yeni nesil bilgisayarları ve Intel Core Ultra işlemciler hakkındaki kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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