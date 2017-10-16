Karşınızda Bugün Tanıtılacak Olan Huawei Mate 10!

Huawei’nin bugün tanıtımına hazırlandığı büyük ekranlı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olacak Mate 10, kutu içeriği ve birçok detayı ortaya çıktı.

Şimdiye kadar birçok teknik özelliğini ve render görüntülerini gördüğümüz Huawei Mate 10, bugün tanıtılıyor. Kağıt üzerinde LG V30, iPhone 8 Plus ve Samsung Galaxy Note 8’e net kafa tutacağı görülen Mate 10’a dair görüntüler de ortaya çıkmış oldu.

Lansmanda sunulacak test cihazlarından olduğunu düşündüğümüz Mate 10’un aynı zamanda Pro modeli olacağını da belirtelim. Ortaya çıkan detaylara göre Mate 10’da Full HD ekran bulunuyorken, Mate 10 Pro modelinde ise QHD ekran bulunacak. 5.9 inçlik bu ekranın yanı sıra Kirinm 970 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama gibi detaylar ile gelecek cihaz, 12MP + 20MP arka kamera gibi güzel bir detay ile bizleri karşılayacak.

IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olması da beklenenen Huawei’nin yeni canavarları Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design versiyonları ile ayrılacak. Pro modelinde 6GB RAM ile Porsche Design’da ise 8GB RAM gibi detayların konuşulduğu telefonlar ile ilgili tüm detayları bugün resmen öğrenmiş olacağız.

Dilerseniz Mate 10 lansmanını TSİ 15:00’da aşağıdaki videodan canlı olarak takip edebilirsiniz.