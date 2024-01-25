Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden oyun konsollarına çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt’ta sizi bekliyor! Siz de MediaMarkt’a gelin, karne hediyelerini keşfedin. Her zaman olduğu gibi kampanyaya dahil olan tüm ürünlere buradaki linkten ulaşabilirsiniz. Kampanyanın 23-25 Ocak aralığında gerçekleştiğini unutmayın! Biz de kampanyaya dahil olan ürünler arasından sizlere seçtiğimiz ürünleri listelemek istedik. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler:

Apple bilgisayarlar her zaman güçlü teknik özellikleri, şık ve ince yapılarıyla dikkat çekmiştir. Bir öğrencinin en iyi dostu son zamanlarda taşınabilir bilgisayarlar ve tabletler oldu. Bu konuda da MacBook Air ön plana çıkıyor. Güçlü M2 işlemcisi 8GB RAM ve 512GB SSD kapasitesiyle birlikte harika bir kombinasyon olan bu bilgisayar öğrenciler için alınabilecek en iyi ürünlerden birisi. 13.6 inç ekranı ve ince çerçeveleriyle dikkat çeken bilgisayarın detaylarına göz atmak ve 38.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ders çalış, çalış nereye kadar? Biraz da kafa dağıtmak lazım değil mi? Oyun konsolları kaliteli vakit geçirmek ve oyun oynamaktan zevk alanların bir numaralı tercihi konumunda. Oyun konusunda kendisini kanıtlamış markalardan birisi de Xbox. Xbox Series S birçok kişi tarafından çokça seviliyor. Sunduğu geniş oyun yelpazesi çevresinde en son çıkan popüler oyunlar dahil oynayabileceğiniz oyun konsolu öğrenciler için alınabilecek en iyi teknolojik ürünler arasında yer alıyor. 512GB depolaması ve 3 ay Gamepass Ultimate hediyesiyle tercihler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Eğer siz de Xbox Series S oyun konsolunun detaylarına göz atmak ve 14.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Yanında bilgisayar taşımak istemeyen öğrenciler, daha fazla mobiliteye önem verenlerin ilk tercihi ise tabletler oluyor. Tablet kategorisinde birçok farklı marka olsa da öne çıkan markalardan birisi de HUAWEI. HUAWEI MatePad 11.5, 2200 x 1440 çözünürlüğündeki ekranı, 499 gram ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda çok iddialı. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi sayesinde sadece ders çalışıp not almayı sevenleri değil, büyük ekranda mobil oyunları oynamayı sevenlere de hitap eden tablet HarmonyOS yazılımı ile beraber geliyor. Akıcı bir deneyim sunan tableti 7700 mAh devasa bataryasıyla uzun süreler kullanabiliyorsunuz. Eğer siz de bir öğrenciyseniz ya da öğrenci birine teknolojik ürün hediye etmek istiyorsanız detaylara göz atmak ve 7399 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.