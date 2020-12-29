Kardeşi kardeşe kırdırdık! | realme 7 Pro vs realme 6 Pro

Biliyorsunuz realme 6 Pro Mart ayında, 7 Pro da Eylül ayında tanıtılmıştı. Yani 2 cihaz da güncel cihazlar ve birbirlerine yakın fiyatlara sahipler.

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Büyük kardeş realme 7 Pro mu; küçük kardeş 6 Pro mu tercih edilmeli?

Depolama ve Ram tarafında iki cihaz da aynı; ikisinde de 8 GB Ram ve 128 GB depolama var. İki cihazda da Snapdragon 720G işlemci var, MicroSD kart desteği var, iki cihaz da 3.5 mm jak girişinden 24 bit yüksek kaliteli ses verebiliyor, Bluetooth 5.1 desteği iki cihazda da var. Abi kardeş diyebileceğimiz bu cihazlar ortak anlamda pek çok özelliğe sahip fakat birbirlerinden keskin bir şekilde ayrıldıkları konular da var. Bunlar, ekran, hızlı şarj desteği, ön kamera, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör…

Gelin şu farklılıkları biraz irdeleyelim. realme 6 Pro’da 90 Hertz yenileme hızına sahip IPS LCD bir ekran mevcutken realme 7 Pro’da 60 Hertz Super AMOLED bir ekran mevcut. Ayrıca ekran boyutu realme 7 Pro’da, 6.6 inçten 6.4 inçe düşmüş durumda. 6 Pro’da Gorilla Glass 5 mevcutken; 7 Pro’da Gorilla Glass 3 mevcut. Hem de arka taraftaki bu eski şimşek desenli tasarımdan vazgeçilip plastik bir arka kapağa dönülmüş. Ama 7 Pro’nun malzeme kalitesi de yine çok iyi yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Ayrıca 7 Pro arkada leke de bırakmıyor. Benim gibi bu konuda titizseniz sürekli cihazın arkasını silmenize gerek kalmıyor. BBK grubu arka kapak işini çözmüş artık. Çok iyi arka kapaklar üretiyorlar. Hatırlarsanız Oppo A73’ün arka kapağı da plastik olmasına rağmen deri hissiyatına sahip şahane bir arka kapaktı.

Hızlı şarj desteğinde, realme 7 Pro’nun ciddi bir üstünlüğü var

Realme 6 Pro’da 30W hızlı şarj mevcutken realme 7 Pro’da 65W hızlı şarj mevcut. Bu sayede ne oluyor; 7 Pro’da çok hızlı şarj doldurabiliyorsunuz. Şöyle ki 6 Pro’nun 4.300 mAh kapasiteli bataryası yaklaşık 1 saatte tam şarja ulaşırken; 7 Pro’nun 4.500 mAh kapasiteli bataryası 34 dakikada sıfırdan tam şarja ulaşabiliyor. Haliyle bu çok büyük bir kullanım konforu yani şarjınız azaldığında şöyle bir 10 dakika şarja taksanız %50 doluluk oranına ulaşabiliyorsunuz. Ön kamerada da 6 Pro’da 16 MP bir kamera sunuluyorken 7 Pro’da 32 MP bir ön kamera var. Bu noktada her ne kadar 6 Pro’nun çift ön kamerayla başarılı çekimler yapabildiğini söylesem de; realme 7 Pro’nun ön kamerasının da çok başarılı olduğunu söylemem lazım. Hatta ben şahsi olarak; 7 Pro’nun tekli ön kamerasını 6 Pro’nun çift ön kamerasına tercih ederim.

Gelelim parmak izi okuyuculara. 6 Pro’da biliyorsunuz benim sevdiğim tarzda yanda bulunan fiziksel bir parmak izi okuyucu mevcut. Realme 7 Pro’daysa parmak izi okuyucu ekran altına konumlandırılmış. Bu noktada iş biraz sizin hangisini daha ergonomik bulduğunuza bağlı olarak sizin tercihinize kalıyor. Telefonuyla sık sık müzik dinleyen, Netflix, Youtube gibi platformlarda içerik tüketenler içinse realme 7 Pro’nun stereo hoparlör gibi bir avantajı var. Ve ses kalitesi de gerçekten iyi. Ses konusunda şunu net bir şekilde söyleyeyim ki realme 7 Pro’nun bariz bir üstünlüğü var.

Kamera tarafında SONY IMX 682 öne çıkıyor

Son olarak da arka kameralara değineceğim. Her ne kadar iki cihazda 64 MP ana kamera olsa da; sensörler farklı. Realme 7 Pro’da SONY IMX 682 sensörü bulunuyor. Realme 6 Pro’da da Samsung’un GW1 sensörü bulunuyor. Açık olmak lazımki SONY bu noktada daha başarılı bir iş çıkarmış şayet ben realme 7 Pro’nun çektiği fotoğrafları daha çok beğendim. Gerek genel renkler olsun gerek o piksellerin netliği olsun bence 7 Pro gerçekten çok başarılı. Ama 6 Pro da, ciddi anlamda başarılı fotoğraflar çekiyor. İki cihazda da realme’nin Ultra Steady adını verdiği EIS desteği var. Hatta Ultra Steady’nin de normal ve maksimum olmak üzere 2 farklı seviyesi var; Bu sayede daha az sarsıntılı videolar çekebiliyorsunuz. Video örneklerini değerlendir. Gece çekimlerinde de realme 7 Pro gerçekten iyi iş çıkarıyor. Kamera konusunda realme, 6 Pro’da çok başarılıydı. 7 Pro’da da artık çıtayı bir adım daha yukarı taşımışlar. 7 Pro’nun kamerası ciddi anlamda benim takdirimi kazandı. İki cihazda da 8 MP ultra geniş açılı kamera var.

Sonuç

İkisinin de performansı yakın düzeyde. Cihazların genel performansı da işlemci ve grafik işlem birimi aynı olduğu için çok yakın düzeyde. AnTuTu skorları realme 6 Pro için 285.576 puan, realme 7 Pro için de 287.870. Gördüğünüz gibi cihazların performansları hemen hemen aynı. Oyunlarda da 2 cihazda da PUBG’yi HD grafiklerde yüksek kare hızında oynayabiliyorsunuz.

Şimdi muhtemelen soracaksınız peki Eray sen hangisini seçerdin diye. Yani burda fiyatlar devreye giriyor. Eğer bütçeniz 3.500 TL ise realme 6 Pro iyi bir seçenek. Fakat ben olsam eğer o bütçelere çıkabiliyorsam bütçeyi biraz daha zorlayıp 4.000 TL bandına realme 7 Pro’yu tercih ederdim çünkü 7 Pro’da sunulan 65W hızlı şarj, stereo hoparlör ve kamera performansındaki iyileştirmeler beni cezbetmeye yetti. Bir de ben biraz daha AMOLED ekran seviyorum. Yani 90 Hz IPS LCD’dense 60 Hertz AMOLED’i yeğlerim ben. Hem biliyorsunuz AMOLED paneller pil tüketimi konusunda da LCD panellere göre daha avantajlı. Yani ben eğer o bütçelere çıksaydım tercihimi realme 7 Pro’dan yana kullanırdım.