Realme UI 2.0 beta Realme 7 ve X2 Pro için açıldı

Realme UI 2.0 ara yüzü Eylül ayında tanıtılmıştı. Şirketin söz verdiğine göre ise; Realme 7 ve Realme X2 Pro cihazlarına sahip kullanıcılar sene sonuna kadar bu ara yüzü betada bile olsa deneyimleyebileceklerdi. 2021 yılına girmemize çok az bir süre kala, şirket Google Docs formu aracılığıyla yeni ara yüz betası için başvuru sürecini başlattı.

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Realme firması, Android 11 tabanlı ara yüzü diğer cihazlara da yavaş yavaş getirmeye devam ediyor. Hala erken erişim sürecinde olan Realme 7 Pro akıllı telefonu ve sabit güncellemesi erişilebilir halde olan X50 Pro 5G amiral gemisi cihazı bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bunların dışında Realme’nin Kasım’da duyurulan üç farklı Q telefonları da UI 2.0 ara yüzü ile raflarda yerlerini almış durumdalar.

Realme, UI 2.0 ara yüzüyle beraber cihazlara ne gibi yenilikler getirecek?

Realme UI 2.0, kullanıcılara üç farklı ana alanda yenilikler sunacak. Yaratıcılık alanında Her Zaman Ekranda seçenekleriyle beraber yenilikler getirirken; Sociability ise tek bir Wi-Fi ağı kullanarak farklı dosyaların kolayca başka cihazlara transfer edilmesi için kolaylık sağlıyor. Son olarak gelen ana yenilik ise performans ve verimlilik alanında. Productivity başlığıyla sunulan bu kısımda ise yeni bir Dijital Sağlık özelliğinin yanı sıra bazı temel uygulamaların performanslarında da gözle görülür iyileşmeler görülebiliyor.