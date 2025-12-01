Yeni yılda sevdiklerinize zaman hediye edin! Roborock, “Yorulmaya Gerek Yok” yaklaşımıyla 2026’ya hem pratik hem teknolojik bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Akıllı temizlik çözümleriyle tanınan marka, robot süpürgelerden gelişmiş kablosuz modellere kadar uzanan geniş ürün gamıyla yılbaşı hazırlıklarını konforlu ve zahmetsiz bir sürece dönüştürüyor. Yılbaşında sevdiklerinize Roborock ürünleriyle harika bir sürpriz yapabilirsiniz.

Derin Temizlikle Yılbaşı Işıltısı: Roborock Saros 10 & Qrevo CurvX

Yeni yıl öncesi evdeki hareketi hafifleten Roborock, premium segmentteki Saros 10 ve Qrevo CurvX modelleriyle derin temizlik performansını yeni bir seviyeye taşıyor.

Saros 10; 22.000 Pa emiş gücü, yapay zekâ destekli haritalama ve titreşimli çift paspas sistemiyle en ulaşılması güç noktaları bile hassas şekilde temizliyor. 7,98 cm ultra ince gövdesiyle mobilya altlarına kolaylıkla girerek temizlik rutininizi hızlandırıyor.

Qrevo CurvX ise minimalist tasarım çizgileri ve hafif kavisli dış yüzeyiyle modern ev estetiğini tamamlıyor. AdaptiLift™ şasisi sayesinde 4 cm’ye kadar eşikleri dinamik olarak aşarak farklı zeminlerde kesintisiz temizlik sunuyor. Zarif şarj tabanı ve sessiz çalışma yapısıyla CurvX, teknolojiyi evde şıklıkla buluşturuyor.

Tek Dokunuşla Tam Otomatik Temizlik: Qrevo L

Yeni yıl hazırlığında zaman kazandıran bir çözüm arayanlar için Qrevo L, tüm süreci tek tuşla yöneten akıllı bir temizlik sistemi sunuyor. Geliştirilmiş 10.000 Pa emiş gücü ile güçlü performans sağlayan cihaz; toz boşaltma, paspas yıkama ve kendi kendine kurutma işlemlerini aynı platformda birleştiriyor.

Akıllı sensörleri sayesinde zemin türünü algılayarak ideal temizlik modunu otomatik seçiyor ve her seferinde dengeli bir sonuç veriyor. Qrevo L, yoğun günlerde evinizin yükünü hafifleten güvenilir bir yardımcıya dönüşüyor.

Halılar İçin Güçlü Bakım: Roborock H60 & H60 Hub Ultra

Yeni yıla taze ve ferah bir atmosferle girmek isteyenler için Roborock H60 Serisi güçlü bir alternatif oluşturuyor. H60 ve H60 Hub Ultra; 7.200 vuruş/dakika halı çırpma sistemi, 140° yeşil toz algılama ışığı ve %99,95 oranında alerjen filtreleyen HEPA sistemiyle halı liflerindeki görünmeyen tozları etkili şekilde ortadan kaldırıyor.

90° bükülebilir borusuyla manevra kabiliyeti artan H60, güçlü motoruyla halılara adeta yeniden nefes aldırıyor. Serinin tamamlayıcı modeli H60 Hub Ultra ise tek dokunuşla otomatik toz boşaltma sunarak tamamen temassız bir temizlik süreci sağlıyor. H60 Serisi, özellikle kış aylarında hijyen ve hava kalitesini artırmak isteyen evler için güçlü bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Islak ve Kuru Temizlik Bir Arada: Roborock F25 Serisi

Roborock F25 Serisi, yeni yılda hem hijyen hem pratiklik arayan kullanıcılar için ıslak ve kuru vakumlamayı tek bir cihazda birleştiriyor. Serinin üyeleri F25 Ultra, F25 Ace ve F25 RT günlük temizlik rutinini hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış durumda.

F25 RT; kompakt, hafif ve erişilebilir yapısıyla yoğun yaşam alanları için ideal bir seçenek. Temel özelliklerinde güçlü bir temizlik sunarak “akıllı hijyen” ailesinin pratik üyesi olarak öne çıkıyor. Serinin en gelişmiş modeli F25 Ultra ise 180° buhar teknolojisiyle kimyasal kullanmadan %99,99 sterilizasyon sağlıyor. Bu performans, özellikle aileler, evcil hayvan sahipleri ve hassasiyeti yüksek kullanıcılar için etkili bir hijyen deneyimi sunuyor.

Tüm F25 modellerinde bulunan akıllı zemin tanıma, otomatik su akışı kontrolü, ıslak-kuru ayrımı ve kendini temizleme sistemleri her yüzeyde dengeli ve güvenilir bir temizlik sağlıyor. Böylece Roborock F25 Serisi, yeni yıl öncesi temizlikte konforun ve pratikliğin yeni standardını belirliyor.

Roborock ürünleri tr.roborock.com ve yetkili satıcılar üzerinden temin edilebiliyor. Yeni yılda evinizi yenilemek için zahmetsiz, akıllı ve güçlü çözümler arıyorsanız Roborock’un yenilikçi teknolojileri ideal bir başlangıç sunuyor.