Bu videoda Eren, 2026 yılında Türkiye’de olabilecek teknolojik gelişmeler hakkındaki sorularını Ersin’e soruyor. Kehanet gibi gözükse de yaşadığımız coğrafyada hiçbir şeye şaşırmadığımız gibi bu kehanetler gerçekleşirse de şaşırmayacağız gibi duruyor. Peki siz Eren’in soruları ve Ersin’in cevapları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu konular haricinde başka ne gibi konular gerçekleşebilir? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

00:49 Satışa hazır hale gelen 10.000 mAh bataryalı telefon görür müyüz?

02:30 Türkiye’de satılacak olan en pahalı telefon 200.000 TL’yi geçer mi?

03:49 Xiaomi 2026 yılı sonuna kadar mobil pazarda birinci konuma gelir mi?

08:34 Türkiye’ye özel ‘Ekstra Teknoloji Vergisi’ veya yeni bir bandrol gelir mi? (mesela ‘Yapay Zeka Vergisi’ gibi)

09:26 Yurt dışı telefon kayıt ücreti (IMEI) 100.000 TL sınırına dayanır mı?