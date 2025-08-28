Kaan Sezyum sahne adıyla bilinen Çağatay Kaan Sezgin son zamanlarda birçok mecrada kim olduğu merak edilen bir isim oldu. Peki Kaan Sezyum kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, gerçek adı ne?

Kaan Sezyum kimdir, gerçek adı ne?

Kaan Sezyum veya gerçek adıyla Çağatay Kaan Sezgin (d. 24 Mart 1976, Heybeliada, İstanbul), sahne adıyla Kaan Sezyum, 2000’li yıllardan itibaren mizahi dili ve alternatif medya içerikleriyle tanınan bir yazardır.

Yazı, radyo ve podcast formatlarında üretim yapan Sezyum; mizah, toplum eleştirisi ve gündem yorumlarını harmanladığı yayınlarla biliniyor. Radyo yayıncılığından dergi yazarlığına, internet programlarından podcast’lere kadar çeşitli mecralarda çalışmıştır.

Kaan Sezyum kaç yaşında, nereli?

2025 yılı itibarıyla 49 yaşında olan Sezyum, İstanbul doğumludur. Eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde devam etti ve bu fakültede yaklaşık 9 yıl geçirdi.

Kaan Sezyum kariyeri nasıl?

İlk olarak lise döneminde davul çalmaya başlayan Kaan Sezyum, caz müzisyeni Can Kozlu ile çalışarak müzik temellerini attı. Daha sonra medya ve yayıncılık alanına yönelerek Duygu Asena’nın yönettiği bir dergide yazarlık yaptı. Ardından Max Dergisi, Tempo, Radikal, Penguen gibi yayın organlarında köşe yazarlığı ve editörlük yaptı.

Radyo N’de sabah programı sunan Sezyum, daha sonra Standart FM’de “Sevginin Gücü” adlı programla tanındı. Podcast formatına geçişiyle birlikte internet yayıncılığında da aktif hale geldi. Özellikle “Bugünde Bugün” isimli mizahi haber programı 2019’dan sonra dijital medyada sıkça paylaşıldı.

Kaan Sezyum evli mi? Eşi kim?

Kaan Sezyum, 2008 yılında ilk evliliğini yaptı. Eşi Nursel Kaymaz, 2010 yılında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

2016’nın sonunda Deniz Özturhan ile evlendi. Çift, çeşitli YouTube ve radyo projelerinde birlikte yer aldı. Şu anda birlikte YouTube üzerinde yayınlarına devam ediyorlar.