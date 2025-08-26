Enes Batur son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki ünlü YouTuber’ın eski sevgilisi Başak Karahan ile yaşadığı bu dava süreci nasıl başladı? 5 kuruşluk sembolik tazminat davasının perde arkasında neler var?

Başak Karahan ve Enes Batur davalık oldu!

Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın açtığı 5 kuruşluk tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. 2015 yılında başlayan ve 2018’de sona eren ilişkilerinin ardından ikili uzun süredir gündemde değildi. Ancak Başak Karahan’ın düğün hazırlıkları sırasında yaşanan gelişmeler, ikilinin tekrar sosyal medya tartışmalarına konu olmasına yol açtı.

Karahan yaptığı açıklamada “Bu davayı sadece kendim için değil, ülkemizde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan tüm kadınlar için açıyorum.” ifadelerini kullandı.

İddialara göre Enes Batur, Karahan’ın düğün hazırlıklarını öğrendikten sonra sosyal medya hesaplarında eski fotoğraflarını profil resmi yaptı. Tepkiler üzerine bu görselleri değiştirse de, YouTube üzerinden yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme oturdu.

Bu davranışlar karşısında tepkisini dile getiren Başak Karahan, “7 yıldır süren psikolojik baskıya artık son verilmeli. Hepiniz bu sürece şahitsiniz.” sözleriyle dava açma gerekçesini açıkladı.

Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi olan Enes Batur, daha önce de sosyal medya paylaşımlarıyla farklı tartışmaların odağı olmuştu. Ancak bu kez mesele çok daha ciddi bir boyuta taşınmış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda: Bir kesim Başak Karahan desteklerken, diğerleri Enes Batur paylaşımlarının yanlış anlaşılmış olabileceğini savunuyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Batur'un açılan bu davadan nasıl bir sonuç alacağını öngörüyorsunuz?